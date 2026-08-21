SteelSeries Rival 3: mouse wireless da Gaming con il miglior rapporto qualità prezzo

Approfitta velocemente di questa promozione che ti stiamo segnalando per ottenere uno dei migliori mouse da gaming per il suo rapporto qualità prezzo. Stiamo parlando del mitico SteelSeries Rival 3 che oggi su Amazon puoi avere a soli 39,95 euro, invece che 59,99 euro.

Con lo sconto del 35% potrai risparmiare 20 euro circa sul totale e soprattutto potrai ottenere un mouse eccezionale che ti permetterà di dominare le partite. Ha un’impugnatura ergonomica per fare meno fatica, diversi tasti per la scorciatoie veloci, connessione senza latenza e un’ottima autonomia.

SteelSeries Rival 3: a questa cifra non c’è di meglio

Il mouse wireless da Gaming SteelSeries Rival 3 è indubbiamente uno dei migliori acquisti nella categoria per chi non vuole spendere una fucilata. Benché non costi molto garantisce comunque ottime prestazioni. Ha un sensore ottico TrueMove Air da 1800 DPI in grado di rilevare anche minimi movimenti e di scorrere facilmente su qualsiasi superficie. Riuscirai dunque a spostare il puntatore in modo velocissimo e con estrema precisione. Inoltre è dotato di piedini al 100% PTFE per diminuire l’attrito.

Possiede 6 pulsanti estremamente resistenti che garantiscono 60 milioni di click, con feedback tattile eccellente e ottima reattività. Ha un design ergonomico che ti permetterà di impugnarlo in modo da avere il massimo del comfort e una posizione più naturale. Potrai collegarlo sia in modalità Bluetooth che con il ricevitore incluso in modalità wireless per una connessione velocissima e a bassa latenza. Senza dimenticare che garantisce un’autonomia fino a 200 ore in modalità wireless e 450 ore in modalità Bluetooth e potrai addirittura usare una sola batteria AAA per alleggerirlo.

Questa è davvero una promozione coi fiocchi per cui non perderla. Vai all’istante su Amazon e acquista il tuo SteelSeries Rival 3 a soli 39,95 euro, invece che 59,99 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa in pochi giorni senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.