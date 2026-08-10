Logitech M720 Triathlon: mouse wireless multidispositivo con 6 tasti programmabili

Stai spesso al computer e quindi hai bisogno di un mouse wireless che scorra velocemente su qualsiasi superficie e si colleghi a più dispositivi? Allora oggi è il tuo giorno fortunato. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello il Logitech M720 Triathlon a soli 37 euro circa, invece che 64,99 euro.

Sul prezzo di partenza indicato da Amazon c’è uno sconto del 43% che ti permette di risparmiare un bel po’ di soldi e soprattutto ti consente di avere uno straordinario mouse senza fili. Si tratta di un’offerta a scadenza e quindi per riuscire ad averlo a questo prezzo devi essere velocissimo.

Logitech M720 Triathlon è perfetto e costa poco

Sicuramente il rapporto qualità prezzo del mouse wireless Logitech M720 Triathlon è ciò che lo rende uno dei migliori acquisti nella categoria. Si fa apprezzare per il suo design ergonomico e leggero e i suoi 6 tasti programmabili tramite il software dedicato che puoi scaricare sul tuo computer.

Offre una doppia connessione, wireless con il ricevitore USB e Bluetooth, che ti permetteranno di associarlo praticamente a qualsiasi dispositivo. Inoltre potrai passare da uno all’altro con la semplice pressione di un tasto, senza doverlo dissociare e associare tutte le volte. È compatibile con PC Windows e Mac. Offre un sensore preciso in grado di scorrere velocemente su qualsiasi superficie e una rotella che ti permette di alternare tra velocità e precisione in base alle tue preferenze. E poi con una sola batteria potrai usarlo per ben due anni.

Affrettati perché un’occasione del genere chiaramente durerà pochissimo e sarebbe un peccato perderla. Quindi vai ora su Amazon e acquista il tuo Logitech M720 Triathlon a soli 37 euro circa, invece che 64,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.