 Logitech G502 X LIGHTSPEED: il mouse wireless da gaming definitivo
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Logitech G502 X LIGHTSPEED: il mouse wireless da gaming definitivo

Il mouse wireless da gaming Logitech G502 X LIGHTSPEED ha tutto ciò che ti serve per dominare le partite a mani basse e ora è in offerta.
Logitech G502 X LIGHTSPEED: il mouse wireless da gaming definitivo
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Il mouse wireless da gaming Logitech G502 X LIGHTSPEED ha tutto ciò che ti serve per dominare le partite a mani basse e ora è in offerta.
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Se preferisci mouse e tastiera per i tuoi videogiochi e hai bisogno di una mouse senza fili che sia performante, approfitta di questa promozione che ti stiamo segnando. In questo momento su Amazon puoi acquistare il Logitech G502 X LIGHTSPEED a 84,99 euro, invece che 129,99 euro.

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Logitech G502 X LIGHTSPEED: un best buy assoluto

Sicuramente a questa cifra il mouse wireless da gaming Logitech G502 X LIGHTSPEED è un best buy assoluto e difficilmente potrai trovare qualcosa di meglio. Offre prestazioni straordinarie grazie al sensore HERO 25K che garantisce una precisione eccellente e zero smoothing, filtraggio e accelerazione. Inoltre la tecnologia ibrida ottico-meccanica degli switch migliora l’affidabilità e la velocità.

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Possiede diversi tasti, che tra l’altro potrai personalizzare con il software dedicato scaricabile gratuitamente, e il tasto DPI Shift reversibile e removibile che puoi cambiare in base alla tua presa. Il design è ergonomico e ti permette di giocare per tutto il tempo che vuoi senza fare fatica. Scorre praticamente su qualsiasi superficie, ha un peso di soli 102 grammi e una connessione LIGHTSPEED wireless affidabile e senza latenza. L’autonomia arriva fino a 120 ore, 37 ore con RGB attivo, e si ricarica con il cavetto USB Type-C.

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Pubblicato il 12 ago 2026

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