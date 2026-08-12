Logitech G502 X LIGHTSPEED: il mouse wireless da gaming definitivo

Se preferisci mouse e tastiera per i tuoi videogiochi e hai bisogno di una mouse senza fili che sia performante, approfitta di questa promozione che ti stiamo segnando. In questo momento su Amazon puoi acquistare il Logitech G502 X LIGHTSPEED a 84,99 euro, invece che 129,99 euro.

Sul prezzo di listino segnalato da Amazon c’è uno sconto del 23% che ti permetterà di risparmiare 45 euro sul totale. Si tratta di una promozione davvero interessantissima, soprattutto per ciò che potrai ottenere. E se preferisci hai la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

Logitech G502 X LIGHTSPEED: un best buy assoluto

Sicuramente a questa cifra il mouse wireless da gaming Logitech G502 X LIGHTSPEED è un best buy assoluto e difficilmente potrai trovare qualcosa di meglio. Offre prestazioni straordinarie grazie al sensore HERO 25K che garantisce una precisione eccellente e zero smoothing, filtraggio e accelerazione. Inoltre la tecnologia ibrida ottico-meccanica degli switch migliora l’affidabilità e la velocità.

Possiede diversi tasti, che tra l’altro potrai personalizzare con il software dedicato scaricabile gratuitamente, e il tasto DPI Shift reversibile e removibile che puoi cambiare in base alla tua presa. Il design è ergonomico e ti permette di giocare per tutto il tempo che vuoi senza fare fatica. Scorre praticamente su qualsiasi superficie, ha un peso di soli 102 grammi e una connessione LIGHTSPEED wireless affidabile e senza latenza. L’autonomia arriva fino a 120 ore, 37 ore con RGB attivo, e si ricarica con il cavetto USB Type-C.

Questa è davvero un’ottima promozione e per non rischiare di perderla devi essere veloce. Quindi vai subito su Amazon e fai tuo il Logitech G502 X LIGHTSPEED a 84,99 euro, invece che 129,99 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.