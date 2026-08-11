Poco spazio sulla scrivania? Con questo Mini PC risolvi al giusto prezzo

Quando c’è poco spazio sulla scrivania e quindi ogni centimetro conta bisogna avere dispositivi potenti e compatti come questo piccolo computer in offerta su Amazon. Se fai alla svelta puoi mettere nel tuo carrello questo Mini PC a soli 274,49 euro, invece che 339,96 euro.

Sul prezzo indicato da Amazon c’è dunque uno sconto del 19% che ti permette di risparmiare più di 65 euro sul totale. Inoltre puoi acquistarlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina. L’offerta è a tempo limitato quindi devi essere veloce.

Mini PC potente che sta nel palmo di una mano

Sicuramente il rapporto potenza spazio occupato e ciò che rende questo Mini PC l’alleato perfetto quando la scrivania è piccola o piena di cose. Nonostante sia molto piccolo non sacrifica la potenza garantendo quindi diverse possibilità sia per lavoro che per hobby. Monta infatti il potente processore AMD Ryzen 5 3500U con frequenza Boost fino a 3,7 GHz, sostenuto da 16 GB di RAM.

La scheda grafica è una AMD Radeon Vega 8 e riesce a gestire bene anche tre schermi contemporaneamente. Infatti, grazie alle porte HDMI, USB Type-C e DisplayPort potrai usare fino a 3 monitor per agevolarti diverse fasi del lavoro. C’è poi un SSD M.2 2280 PCIe 3.0 da 512 GB che offre un accensione rapida e un ottimo spazio di archiviazione. La WiFi 5 e il Bluetooth 5.0 garantiscono connessioni rapide sia per internet che tra i tuoi dispositivi. Ci sono diverse porte USB per le periferiche, una porta Ethernet per internet più stabile e un’uscita per le cuffie.

Una promozione coi fiocchi da non farsi scappare assolutamente. Perciò prima che tutto svanisca nel nulla vai su Amazon e acquista il tuo Mini PC a soli 274,49 euro, invece che 339,96 euro. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.