 Poco spazio sulla scrivania? Con questo Mini PC risolvi al giusto prezzo
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Poco spazio sulla scrivania? Con questo Mini PC risolvi al giusto prezzo

Se ogni centimetro sulla tua scrivania conta acquista subito questo Mini PC con Ryzen 5 3500U, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB a 274€ circa.
Poco spazio sulla scrivania? Con questo Mini PC risolvi al giusto prezzo
Tecnologia PC Hardware
Se ogni centimetro sulla tua scrivania conta acquista subito questo Mini PC con Ryzen 5 3500U, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB a 274€ circa.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Quando c’è poco spazio sulla scrivania e quindi ogni centimetro conta bisogna avere dispositivi potenti e compatti come questo piccolo computer in offerta su Amazon. Se fai alla svelta puoi mettere nel tuo carrello questo Mini PC a soli 274,49 euro, invece che 339,96 euro.

Sul prezzo indicato da Amazon c’è dunque uno sconto del 19% che ti permette di risparmiare più di 65 euro sul totale. Inoltre puoi acquistarlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina. L’offerta è a tempo limitato quindi devi essere veloce.

Acquistalo in offerta su Amazon

Mini PC potente che sta nel palmo di una mano

Sicuramente il rapporto potenza spazio occupato e ciò che rende questo Mini PC l’alleato perfetto quando la scrivania è piccola o piena di cose. Nonostante sia molto piccolo non sacrifica la potenza garantendo quindi diverse possibilità sia per lavoro che per hobby. Monta infatti il potente processore AMD Ryzen 5 3500U con frequenza Boost fino a 3,7 GHz, sostenuto da 16 GB di RAM.

mini-pc

La scheda grafica è una AMD Radeon Vega 8 e riesce a gestire bene anche tre schermi contemporaneamente. Infatti, grazie alle porte HDMI, USB Type-C e DisplayPort potrai usare fino a 3 monitor per agevolarti diverse fasi del lavoro. C’è poi un SSD M.2 2280 PCIe 3.0 da 512 GB che offre un accensione rapida e un ottimo spazio di archiviazione. La WiFi 5 e il Bluetooth 5.0 garantiscono connessioni rapide sia per internet che tra i tuoi dispositivi. Ci sono diverse porte USB per le periferiche, una porta Ethernet per internet più stabile e un’uscita per le cuffie.

Acquistalo in offerta su Amazon

Una promozione coi fiocchi da non farsi scappare assolutamente. Perciò prima che tutto svanisca nel nulla vai su Amazon e acquista il tuo Mini PC a soli 274,49 euro, invece che 339,96 euro. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 ago 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Logitech M720 Triathlon: mouse wireless multidispositivo con 6 tasti programmabili

Logitech M720 Triathlon: mouse wireless multidispositivo con 6 tasti programmabili
6 mouse in offerta a tempo su Amazon da acquistare subito

6 mouse in offerta a tempo su Amazon da acquistare subito
Googlebook di ASUS, come sarà il primo laptop con Aluminum OS

Googlebook di ASUS, come sarà il primo laptop con Aluminum OS
Logitech M720 Triathlon: mouse professionale a soli 37€ su Amazon

Logitech M720 Triathlon: mouse professionale a soli 37€ su Amazon
Logitech M720 Triathlon: mouse wireless multidispositivo con 6 tasti programmabili

Logitech M720 Triathlon: mouse wireless multidispositivo con 6 tasti programmabili
6 mouse in offerta a tempo su Amazon da acquistare subito

6 mouse in offerta a tempo su Amazon da acquistare subito
Googlebook di ASUS, come sarà il primo laptop con Aluminum OS

Googlebook di ASUS, come sarà il primo laptop con Aluminum OS
Logitech M720 Triathlon: mouse professionale a soli 37€ su Amazon

Logitech M720 Triathlon: mouse professionale a soli 37€ su Amazon
Michea Elia
Pubblicato il
11 ago 2026
Link copiato negli appunti