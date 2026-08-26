 Hard Disk Esterno 4TB a soli 143€ è l'affare del giorno su eBay
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Hard Disk Esterno 4TB a soli 143€ è l'affare del giorno su eBay

Se hai bisogno di più spazio frega la crisi delle memorie e l'aumento dei prezzi con questo Hard Disk Esterno 4TB su eBay a soli 143€.
Hard Disk Esterno 4TB a soli 143€ è l'affare del giorno su eBay
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Se hai bisogno di più spazio frega la crisi delle memorie e l'aumento dei prezzi con questo Hard Disk Esterno 4TB su eBay a soli 143€.
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Se hai bisogno di più spazio d’archiviazione, ma non vuoi farti “pelare” dai prezzi elevati per la crisi delle memorie, dai un’occhiata a questa super offerta disponibile su eBay. Si tratta di un vero e proprio regalo. Acquista Verbatim Store N Go a soli 143,99 euro, invece di 199,99 euro. Si tratta di un ottimo Hard Disk Esterno che offre 4TB di storage veloce e sicuro. Disponibile fin da subito, viene spedito con consegna gratuita.

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La sua capacità elevata ti permette di archiviare migliaia di video, intere collezioni musicali e milioni di documenti. Insomma, è perfetto sia per la tua produttività che per il tuo intrattenimento. Nessuna fatica per installarlo. Lo colleghi alla porta USB del dispositivo ed è subito pronto all’uso grazie alla sua tecnologia plug & play. Dotato di tecnologia Green Button, risparmia energia quando non è in uso spegnendo la rotazione del disco.

Verbatim Store 'N' Go 4TB Hard Disk Esterno 2.5

Verbatim Store ‘N’ Go 4TB Hard Disk Esterno 2.5″ Portatile USB 3.0 HDD PC Backup

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Questo Hard Disk Esterno non ha bisogno di alimentatori ingombranti perché riceve tutta l’energia necessaria al suo funzionamento direttamente dal cavo USB. I trasferimenti sono rapidi, fluidi e sicuri grazie all’interfaccia UBS 3.2 Gen 1. Il design moderno e leggero ti permette di portarlo sempre con te pronto a ogni necessità. Sfruttalo in ogni occasione, sarà il tuo compagno di avventure quotidiane.

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Ordina il Verbatim Store N Go 4TB

Le sue caratteristiche avanzate ti permettono di utilizzarlo come espansione di memoria per la tua console di gioco, come PlayStation 4 e Xbox One o come archivio freddo per le console di nuova generazione. Compatibile con Windows e Mac, lo sfrutti fin da subito anche senza installare alcun software. Non perdere altro tempo. Acquista ora Verbatim Store N Go a soli 143,99 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 26 ago 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
26 ago 2026
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