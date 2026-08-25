Apple M6 e M5 Ultra: nuovi chip per Mac mini e Mac Studio

Apple ha annunciato i nuovi Mac mini e Mac Studio, due dispositivi molto utilizzati dagli sviluppatori per l’elaborazione locale dei modelli AI. L’azienda di Cupertino ha quindi deciso di offrire maggiori prestazioni con i processori M6 e M5 Ultra.

Specifiche e prestazioni di M6 e M5 Ultra

Il nuovo chip M6 è stato utilizzato nel Mac mini (2026). È il primo membro della famiglia che comprenderà anche le versioni Pro, Max e Ultra. È inoltre il primo chip in assoluto di Apple realizzato con processo produttivo a 2 nanometri (TSMC).

Il chip integra una CPU a 12 core (4 super core, 4 performance core e 6 efficiency core), due in più rispetto a M5. Le prestazioni single-thread e multi-thread sono fino a 1,2 volte superiori. Super core e performance core vengono sfruttati per gestire carichi di lavoro più impegnativi, mentre gli efficiency core si occupano delle attività quotidiane in background.

È inoltre presente una GPU a 12 core (due in più rispetto a M5) con un Neural Accelerator per ogni core. Le prestazioni AI sono fino al 30% superiori. Apple ha aggiornato architettura core shader, Dynamic Caching e ray tracing con accelerazione hardware per avere maggiore realismo visivo, rendering più veloci e frame rate più elevati con i giochi.

Ci sono infine due Neural Engine a 16 core. M6 supporta fino a 32 GB di memoria unificata con velocità massima di 170 GB/s (larghezza di banda), il 10% in più rispetto a M5.

Il chip M5 Ultra del Mac Studio (2026) è ottenuto unendo due chip M5 Max (architettura UltraFusion). Integra una CPU fino a 36 core (12 super core e 24 performance core) che offre prestazioni fino a 1,3 volte superiori rispetto a M3 Ultra (M4 Ultra non è stato mai annunciato).

Sono inoltre presenti una GPU fino a 80 core e un Neural Engine a 32 core. Il chip supporta fino a 512 GB di memoria unificata con una larghezza di banda di 1,2 TB/s. Per conoscere le prestazioni reali dei due chip si deve attendere l’arrivo sul mercato dei nuovi Mac mini e Mac Studio (22 settembre).