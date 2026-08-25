Apple annuncia il nuovo Mac mini con chip M5 Pro e M6

Come previsto, Apple ha annunciato il nuovo Mac mini. Gli utenti potranno acquistare i modelli con chip M5 Pro e M6. Quest’ultimo debutta ufficialmente con il dispositivo, insieme al chip M5 Ultra. Rispetto alla precedente generazione del 2024 ci sono altri aggiornamenti hardware. Ovviamente è stato aumentato il prezzo.

Apple Mac mini (2026): specifiche e prezzo

Il Mac mini (2026) conserva il design della versione 2024. Il telaio è in alluminio, mentre dimensioni e peso sono 12,7×12,7×5 centimetri e 670 grammi, rispettivamente. La principale novità è rappresentata dai processori. Apple ha utilizzato il chip M5 Pro (presente nei MacBook Pro da 14 e 16 pollici) e il nuovo M6 con CPU a 12 core, GPU a 12 core e due Neural Engine a 16 core.

Queste sono le altre specifiche: fino a 64 GB di RAM, SSD fino a 8 TB, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6, 2.5Gb o 10Gb Ethernet, altoparlante, jack audio da 3,5 millimetri, uscita HDMI, due porte USB Type-C e tre porte Thunderbolt 4/5 (M5 Pro/M6). Il sistema operativo installato è macOS 27 Golden Gate.

Apple ha sottolineato l’incremento notevole di prestazioni (grafica e AI) rispetto alla precedente generazione. Ciò permetterà agli sviluppatori di eseguire localmente app e agenti AI che sfruttano modelli di grandi dimensioni. Non mancano ovviamente le funzionalità AI di Apple Intelligence. Siri AI (versione beta) sarà disponibile entro fine anno solo in lingua inglese (non in Europa).

Gli utenti possono ordinare il nuovo Mac mini da oggi. Le consegne inizieranno il 22 settembre, quando sarà disponibile anche negli store fisici. I prezzi base sono 1.079 euro (M6) e 2.029 euro (M5 Pro).