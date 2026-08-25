Il medio-gamma che fa faville senza costare troppo è POCO X8 Pro

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POCO X8 Pro: il migliore tra i medio-gamma

Sono diverse le caratteristiche che rendono il POCO X8 Pro uno dei migliori medio-gamma in circolazione. Sicuramente tra queste spicca la sua straordinaria batteria da 6.500 mAh in grado di durare per tutto il giorno senza problemi e valorizzata anche da una ricarica super rapida da 100 W. Inoltre è dotato di una fotocamera posteriore Sony IMX882 da 50 MP con ultra grandangolare da 8 MP e fotocamera per selfie da 20 MP.

Ha un generoso display AMOLED da 6,59 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e luminosità massima di 2000 nit. Il peso è di 201,47 grammi, ha uno spessore di 8,38 mm ed è resistente all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP68. A muoverlo c’è il potente processore MediaTek Dimensity 8500-Ultra con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Possiede funzioni AI come Google Gemini, Cerchia e Cerca con Google. Inoltre potrai usare due Sim in contemporanea.

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