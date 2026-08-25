Lenovo Legion Go: aggiornamento BIOS fallito, riparazione gratis

A distanza di oltre due mesi dalle prime segnalazioni, Lenovo ha finalmente confermato che l’installazione dell’ultimo BIOS per Legion Go rende inutilizzabile la console portatile. Essendo fuori garanzia, alcuni utenti hanno pagato la riparazione di tasca propria. Il produttore cinese ha comunicato che sarà gratuita.

BIOS rimosso dalla pagina, ma il danno è fatto

Il BIOS incriminato è la versione V42 (N3CN42WW) per Legion Go (8APU1), primo modello della console portatile annunciato a settembre 2023. Era disponibile per il download da circa due mesi prima della rimozione. Ora nella relativa pagina c’è il precedente N3CN40WW.

A fine giugno, un utente ha segnalato il grave bug. Dopo l’installazione del BIOS, la console non si avvia più. I sintomi sono schermo nero, LED del pulsante di accensione rosso e velocità della ventola al massimo.

Un responsabile del supporto di Lenovo ha suggerito alcune soluzioni di emergenza, ma non hanno funzionato. Essendo scaduta la garanzia, alcuni utenti sono stati costretti a pagare la riparazione (oltre 237 euro). Lenovo ha ufficialmente confermato il problema con questa dichiarazione:

Lenovo è a conoscenza del fatto che alcuni dispositivi Legion Go potrebbero presentare una schermata nera durante l’installazione della versione V42 del BIOS. La versione V42 del BIOS non è stata distribuita tramite Windows Update o Legion Space e Lenovo ha rimosso l’aggiornamento dal proprio sito Web di supporto mentre continua il lavoro di validazione. Gli utenti che hanno completato correttamente l’aggiornamento alla versione V42 non dovrebbero dover intraprendere ulteriori azioni al momento. Se un dispositivo presenta una schermata nera durante l’installazione della versione V42, gli utenti possono provare a tenere premuto il pulsante di accensione per circa 10 secondi, attendere circa un minuto e quindi riaccendere il dispositivo. Se il dispositivo non riprende a funzionare normalmente, i clienti devono contattare l’assistenza Lenovo per ulteriore supporto. Lenovo continua a valutare e validare i futuri aggiornamenti del BIOS per Legion Go.

Un dipendente ha comunicato che il bug si manifesta solo per alcune unità, in quanto dipende da specifici componenti della scheda madre. Ha successivamente confermato che la riparazione sarà gratuita in Europa anche fuori garanzia. L’indagine per determinare la causa è ancora in corso.