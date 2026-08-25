Gemini, nuova interfaccia su Android: arrivano notifiche e filtri

Non è un mistero che Google punti a rendere Gemini un elemento sempre più centrale del proprio ecosistema, compresi i dispositivi Android. Dopo il restyling dell’app mobile introdotto a maggio 2026 e il lancio di Gemini Intelligence, Google starebbe già lavorando a un nuovo intervento sull’interfaccia dell’assistente. A suggerirlo è una versione di test individuata dai colleghi di Android Authority.

Gemini testa una nuova interfaccia della sua app Android

Un primo cambiamento riguarda le conversazioni fissate. Per trovarle nell’app, attualmente bisogna aprire la barra laterale e poi andare nella sezione “Recenti”. Google potrebbe eliminare questo passaggio intermedio aggiungendo una sezione “Fissate” direttamente sopra “Recenti”. In compenso, la riga “Cerca nelle discussioni” verrebbe posizionata in cima alla barra laterale sotto forma di icona a lente d’ingrandimento.

Non sarebbe peraltro l’unica, dato che un’altra icona, a forma di campanella questa volta, verrebbe collocata subito alla sua destra. Nella versione di test dell’app, mostra una pagina vuota intitolata “Notifiche“. È probabile che a regime elenchi le notifiche inviate da Gemini, ad esempio quando l’AI ha completato un’attività. L’app invia già notifiche, per cui si suppone che questa sezione fungerà da storico per ritrovare facilmente quelle che avreste chiuso ma che vorreste consultare di nuovo.

Altro cambiamento visibile, dei filtri per classificare le conversazioni recenti. Utile soprattutto quando si vuole ritrovarne una senza ricordare quali parole chiave digitare nella barra di ricerca. Le categorie fanno riferimento ai diversi stati che possono assumere: “Non letto”, “Pronto”, “Da elaborare” e “In corso”. Le ultime due saranno probabilmente esclusive di Gemini Spark, l’agente AI autonomo che lavora per conto dell’utente 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Spark potrebbe peraltro guadagnare in opzioni di personalizzazione.

Da un nuovo menu “Personalizza”, si accede a 3 visualizzazioni diverse. “Scopri”, la scheda attiva per impostazione predefinita, fornisce un elenco di applicazioni e competenze che potrebbero interessare, organizzate per categorie (“Per te”, “Produttività”, “Creatività”…). Le altre due visualizzazioni permettono di vedere le app e le competenze separatamente.

Mostrare solo le applicazioni visualizzerà tutte quelle attualmente connesse a Spark. L’aggiunta o la rimozione di alcune si effettua direttamente da questa pagina. Così come l’autorizzazione a utilizzarne una nelle conversazioni.

Infine una piccola aggiunta che farà piacere a chi desidera più controllo sulla barra delle notifiche del proprio smartphone. Gemini può mostravi la sua icona, una stella a 4 punte, quando ad esempio sta lavorando in background. Nelle impostazioni dell’app, una nuova voce chiamata “Barra di stato” permetterebbe semplicemente di impedire questa visualizzazione. Non tramite un interruttore di attivazione/disattivazione, bensì un rimando alla pagina delle impostazioni delle notifiche di Android. È meglio di niente.