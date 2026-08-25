WhatsApp più sicuro con nuova autenticazione e passkey

Meta ha annunciato miglioramenti per la sicurezza degli account WhatsApp. Le novità principali sono tre. Gli utenti possono utilizzare una password complessa per l’autenticazione in due fattori e aggiungere passkey multiple. Quando arriva una chiamata da uno sconosciuto verranno mostrate maggiori informazioni di contesto.

Tre novità per una maggiore sicurezza su WhatsApp

La prima novità era stata scoperta a fine luglio in una versione beta per Android. WhatsApp consente di attivare l’autenticazione o verifica in due fattori o passaggi scegliendo un PIN a sei cifre.

È chiaro che la probabilità di indovinare il PIN è piuttosto alta, considerata la cattiva abitudine di inserire sequenze numeriche facili da ricordare, come la data di nascita o la popolare “123456”. Per offrire un maggiore livello di protezione che impedisce ai cybercriminali di prendere il controllo dell’account sarà possibile utilizzare una password complessa con caratteri alfanumerici e speciali.

Da oltre due anni, WhatsApp supporta le passkey che consentono l’accesso con impronta digitale, riconoscimento facciale o il codice di blocco dello schermo. Considerato l’ampio uso da parte degli utenti (oltre un miliardo), Meta ha aggiunto la possibilità di aggiungere passkey multiple, utili se l’utente ha installato l’app su dispositivi Android e iOS.

Infine c’è una novità esclusiva per Android. Quando l’utente riceve una chiamata da qualcuno che non è salvato nei contatti, sullo schermo verranno mostrate maggiori informazioni di contesto, ad esempio il paese di provenienza del numero o se ci sono gruppi in comune con il contatto.

Non è noto quando arriveranno le nuove funzionalità. All’inizio dell’anno sono state introdotte le impostazioni restrittive dell’account che disattivano alcune funzionalità sfruttate per distribuire malware. Nelle prossime settimane dovrebbe essere disponibile l’avviso contro le truffe. Recentemente è stata anche scoperta la funzionalità Payments.