Spotify, gli audiolibri non partono? Il bug è in fase di correzione

Su Spotify non c’è solo musica, ma anche podcast e audiolibri. Soprattutto gli audiolibri stanno riscuotendo molto successo, perché è un formato molto apprezzato da chi non può dedicarsi alla lettura in modo tradizionale. Ad esempio chi affronta lunghi tragitti sui mezzi pubblici ogni giorno, ma non riesce a leggere durante il viaggio senza essere sopraffatto dalla nausea. A proposito, Android 17 ha la sua soluzione contro il mal d’auto: Motion Assist.

Il 24 agosto, numerosi utenti della piattaforma hanno riscontrato un problema con gli audiolibri, su mobile, dal computer e dal Web. Alcuni non riescono più ad avviarli, altri dicono che l’applicazione si rifiuta di passare al capitolo successivo una volta arrivati alla fine di quello in corso. Spotify passa anche da un capitolo all’altro senza mai avviare la riproduzione, mentre alcune persone non riescono proprio a scaricare alcun audiolibro.

Spotify è al lavoro per correggere il bug degli audiolibri

Sui propri forum, Spotify ha confermato di essere a conoscenza del bug che sta interessando gli audiolibri e di essere al lavoro per risolverlo, senza però fornire dettagli sulle cause. Il problema, inoltre, non sembra riguardare tutti allo stesso modo. Per alcuni utenti risulta già risolto, mentre per altri persiste. La varietà dei sintomi potrebbe rendere più complessa una soluzione definitiva.

Spotify, per ora, parla soltanto di audiolibri che non funzionano correttamente al momento, senza ulteriori precisazioni. In attesa di una correzione, è quindi bene aggiornare l’app all’ultima versione e segnalare eventuali anomalie direttamente a Spotify.