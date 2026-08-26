Telegram festeggia i 13 anni con tante novità

L’azienda guidata da Pavel Durov ha festeggiato i 13 anni di Telegram (la prima versione è arrivata su iOS il 14 agosto 2013) con molte interessanti novità, tra cui messaggi di benvenuto in gruppi e canali, pulsanti dei messaggi e documenti inline nei messaggi. L’aggiornamento per Android e iOS può essere già scaricato dagli store di Google e Apple.

Novità per il compleanno di Telegram

La prima novità riguarda gruppi e canali. Gli amministratori possono aggiungere messaggi di benvenuto visibili solo ai nuovi membri. È supportata anche la formattazione avanzata, quindi è possibile usare tabelle, elenchi, citazioni e altro. La relativa opzione si trova nelle impostazioni del gruppo o canale.

Gli sviluppatori possono inoltre inserire più pulsanti direttamente all’interno di un messaggio. In combinazione con i messaggi effimeri, la funzionalità permette di creare flussi per sondaggi, giochi e oroscopi oppure per visualizzare e ordinare prodotti. Questi messaggi possono essere pubblicati ovunque, anche in gruppi e canali.

Da metà luglio è disponibile l’editor di testo avanzato. Con la nuova versione di Telegram è stato migliorato e ora supporta più contenuti inline (all’interno dei messaggi), tra cui documenti, file e musica.

Alcune funzionalità richiedono l’installazione delle versioni più recenti delle app. Quando viene inviato un messaggio che non può essere visualizzato con l’attuale versione, il destinatario vedrà un avviso con un pulsante da toccare per scaricare l’aggiornamento.

Gli utenti possono usare le stelle Telegram per acquistare un regalo sul marketplace. Ora è possibile aggiungere una firma e un commento prima di inviare il regalo. La software house ha rilasciato 12 aggiornamento nell’ultimo anno con oltre 55 nuove funzionalità.