 Android 17, arriva Motion Assist contro il mal d'auto
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Android 17, arriva Motion Assist contro il mal d'auto

Android 17 introduce Motion Assist, la funzione di Google che aiuta a ridurre nausea e altri sintomi del mal d'auto con i riferimenti visivi.
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Android 17 introduce Motion Assist, la funzione di Google che aiuta a ridurre nausea e altri sintomi del mal d'auto con i riferimenti visivi.
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Il mal d’auto o cinetosi è un disturbo che colpisce molte persone. In sostanza, lo sfasamento tra ciò che si vede e ciò che il corpo percepisce crea un conflitto sensoriale che ha come conseguenze sintomi diversi: vertigini, nausea, sudori freddi, mal di testa o addirittura vomito.

Per molti è quindi impossibile usare lo smartphone in auto (lato passeggero, ovviamente), pena il rischio di star male. È per questo che Google ha sviluppato la propria soluzione contro il mal d’auto, che rilascerà con Android 17. Per inciso, Apple ha lanciato la stessa funzione con iOS 18.

Android 17 introduce Motion Assist contro il mal d’auto: come funziona

Motion Assist, come dicevamo, ha lo scopo di ridurre gli effetti della cinetosi. Come? Mostrando sui bordi dello schermo dello smartphone dei riferimenti visivi di movimento che corrispondono a quelli del veicolo, per evitare, o quantomeno attenuare, il conflitto sensoriale all’origine del disturbo.

Per attivarlo, ecco la procedura da seguire:

  • Aprire l’app Impostazioni.
  • Toccare il proprio profilo.
  • Selezionare la scheda Tutti i servizi.
  • Poi scorrere fino alla sezione Sicurezza dei dispositivi e sicurezza personale.

Lì si dovrebbe trovare Motion Assist, resta da vedere se porterà lo stesso nome o se verrà tradotto sui nostri dispositivi: la funzionalità non appare ancora su gran parte dei Pixel 11. Attivandola, si avvierà automaticamente quando il dispositivo rileverà che ci si trova in un veicolo in movimento. Ma può anche essere attivata e disattivata manualmente, grazie a un riquadro Motion Assist accessibile dal pannello di accesso rapido.

In entrambi i casi, una notifica indicherà che la funzione è attiva, e ,offrirà la possibilità di disattivarla. Sono disponibili diverse opzioni di personalizzazione: l’utente può regolare il colore, la forma o l’opacità dei riferimenti visivi di movimento, ma può anche optare per una variazione casuale di questi indicatori.

Il rollout sarà graduale. Google inizia dai Pixel e procede per fasi, ma è solo questione di tempo.

Fonte: Android Authority

Pubblicato il 25 ago 2026

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Tiziana Foglio
Pubblicato il
25 ago 2026
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