iPhone 17 Pro da 256GB su eBay scontato di 245€, da prendere al volo

Se il tuo sogno è avere l‘iPhone 17 Pro oggi lo puoi realizzare spendendo molto meno del suo prezzo grazie a questa promozione che trovi solo su eBay. Oggi è tuo con 1.094 euro, invece che 1.339 euro, inserendo il codice promozionale AGOSTO26 al momento del pagamento.

Il prezzo di listino non viene visualizzato su eBay ma lo puoi vedere tranquillamente sullo Store ufficiale ed è poi quello che ti abbiamo descritto sopra. Quindi ora potrai risparmiare 245 euro sul totale. Inoltre puoi dilazionare il pagamento in tre comode rate da 394,67 euro al mese a interessi zero con Klarna.

iPhone 17 Pro: il meglio a un ottimo prezzo

L‘iPhone 17 Pro ha un design unibody in alluminio con peso di 204 grammi, uno spessore di 8,75 mm e un display Super Retina XDR OLED da 6,3 pollici e refresh rate fino a 120 Hz. Inoltre è resistente all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP68 e può stare in in acqua fino a 6 metri di profondità per ben 30 minuti.

A bordo troviamo il potente chip A19 Pro con CPU e GPU a 6 Core, 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Possiede un’ottimo scomparto fotografico con sensore Pro Fusion da 48 MP con OIS, ultra grandangolare Fusion da 48 MP e teleobiettivo sempre da 48 MP con zoom ottico 4x. Mentre la fotocamera frontale è una Center Stag da 18 MP. Inoltre gode di una batteria da 3988 mAh in grado di garantire fino a 31 ore di riproduzione video, 28 ore di produzione streaming e una ricarica rapidissima che lo riporta al 50% in 20 minuti con alimentatore da 40 W.

Fai alla svelta perché è un’occasione del genere è troppo allettante per durare. Perciò fiondati su eBay e acquista il tuo iPhone 17 Pro a 1.094 euro, invece che 1.339 euro, inserendo il codice promozionale AGOSTO26 al momento del pagamento. Se concludi l’ordine subito potrai riceverlo comodamente a casa tua in uno o due giorni senza ulteriori costi.