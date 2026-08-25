 Nuovo Mac mini in arrivo prima di iPhone 18 e iPad mini
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Nuovo Mac mini in arrivo prima di iPhone 18 e iPad mini

Apple dovrebbe annunciare entro fine agosto o inizio settembre il nuovo Mac mini, mentre entro fine ottobre arriverà il nuovo iPad mini con schermo OLED.
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Apple dovrebbe annunciare entro fine agosto o inizio settembre il nuovo Mac mini, mentre entro fine ottobre arriverà il nuovo iPad mini con schermo OLED.
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Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg, ha ricevuto conferma dalle sue fonti che il lancio del nuovo Mac mini è imminente. Il piccolo computer desktop dovrebbe essere annunciato da Apple nei prossimi giorni, quindi prima dell’evento dedicato agli iPhone 18 e all’iPhone pieghevole. Entro fine ottobre arriverà invece il nuovo iPad mini con schermo OLED.

Inizia il lancio dei nuovi prodotti Apple

L’attuale Mac mini è stato annunciato a fine ottobre 2024. Gli utenti possono acquistare i modelli con processori M4 e M4 Pro. La configurazione base con chip M4, 16 GB di RAM, 256 GB di storage e Gigabit Ethernet costava 729,00 euro. In seguito agli aumenti di fine giugno, il prezzo è diventato 979,00 euro (vecchio prezzo della versione da 512 GB).

Secondo le fonti di Mark Gurman, il nuovo Mac mini verrà annunciato prima dell’evento di settembre dedicato agli iPhone, quindi entro le prossime due settimane. Apple ha testato versioni con chip M5 e M6, ma è più probabile il primo rispetto al secondo. Il piccolo computer desktop è diventato molto popolare tra gli sviluppatori, in quanto permette di eseguire localmente app e agenti AI.

Le consegne sono state però rallentate dalle difficoltà di approvvigionamento di memoria e storage. Il problema non è stato ancora risolto, quindi potrebbe comportare una bassa disponibilità del nuovo modello. L’azienda di Cupertino avvierà la produzione anche a Houston (Texas) entro fine anno.

Dopo il debutto di iPhone 18 e iPhone pieghevole dovrebbe toccare al nuovo iPad mini. Come già anticipato a metà luglio, il tablet avrà uno schermo OLED, usato finora solo sugli iPad Pro. Il lancio è previsto entro fine ottobre. Ovviamente ci sarà un incremento di prezzo (quello base dell’attuale modello è 689,00 euro).

Fonte: Bloomberg

Pubblicato il 25 ago 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
25 ago 2026
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