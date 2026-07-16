Apple iPad mini con schermo OLED entro ottobre?

In base alle informazioni ricevute da Mark Gurman (giornalista di Bloomberg), Apple dovrebbe annunciare un nuovo iPad mini entro il mese di ottobre. La principale novità è rappresentata dallo schermo OLED, come anticipato a fine ottobre 2025. L’azienda di Cupertino aggiornerà anche gli altri iPad (modello base e Air), ma l’arrivo sul mercato non è previsto prima del 2027.

Nuovo iPad mini con schermo OLED e prezzo più alto

L’attuale iPad mini conserva lo stesso design dal 2021, quando è stato rimosso il pulsante frontale del Touch ID e aumentata la diagonale dello schermo da 7,9 a 8,3 pollici. Tutti i modelli hanno un pannello LCD IPS retroilluminato a LED. A differenza della serie iPad Pro, il piccolo tablet ha diversi concorrenti offerti a prezzi più bassi.

Apple vuole quindi distinguersi dalla massa con l’introduzione di uno schermo OLED (la diagonale dovrebbe rimanere di 8,3 pollici), presente sugli iPad Pro dal 2024 e sugli iPhone dal 2017. Non è noto il processore (forse un A19 Pro). Secondo Gurman, il nuovo iPad mini (nome in codice J510) arriverà in autunno, probabilmente entro il mese di ottobre.

L’uso di un pannello OLED aumenterà ovviamente i costi produttivi e quindi il prezzo finale. Apple ha recentemente annunciato un incremento dei prezzi per iPad e Mac. L’attuale iPad mini costa 689 euro. Il prezzo del nuovo modello potrebbe essere vicino agli 800 euro, considerando i problemi di approvvigionamento per RAM e storage.

Secondo il giornalista di Bloomberg, Apple annuncerà nuovi iPad e iPad Air nel primo trimestre 2027. Il modello base avrà ancora uno schermo LCD IPS da 11 pollici. Anche i due iPad Air (11 e 13 pollici) dovrebbero avere un display LCD IPS, ma è già previsto un upgrade con schermi OLED. Entro la primavera 2027 verranno annunciati anche nuovi iPad Pro.