3 smartphone potenti e affidabili in offerta a meno di 400€ su eBay

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Più sottile, più elegante e più straordinario che mai, il Galaxy A57 5G ti permette di cercare intuitivamente qualsiasi cosa sullo schermo con Circle to Search e di aumentare la tua produttività con le fantastiche funzionalità di intelligenza artificiale come Gomma per oggetti, Riconosci il volto migliore e Suggerimenti di modifica. Grazie alle fotocamere migliorate scattare foto perfette è un gioco da ragazzi.

REALME 12 4G 512GB DISPLAY 6.67” DUAL SIM IBRIDA ANDROID 14 8GB RAM VERDE a soli € 172,25 con PSPRLUG26!

REALME 12 è una bomba: ricarica rapida con ricarica SUPERVOOC da 67 W, ottima fluidità con lo schermo AMOLED ultrafluido da 120 Hz e spazio a non finire grazie ai 512 GB di memoria interna.

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Motorola Edge 60 Neo è un telefono Android compatto con Moto AI e un’impressionante fotocamera da 50 MP per foto brillanti.

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