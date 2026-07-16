Le migliori offerte Apple di oggi su Amazon, anche a tasso zero

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Apple iPhone 17 Pro 256 GB: display 6,3″, ProMotion fino a 120Hz, chip A19 Pro, autonomia senza precedenti, sistema di fotocamere Pro Fusion con fotocamera frontale Center Stage; Argento a soli 1249 euro!

Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB: display 6,9″, ProMotion fino a 120Hz, chip A19 Pro, autonomia mai vista su iPhone, sistema di fotocamere Pro Fusion, fotocamera frontale Center Stage; Arancione cosmico a soli 1378 euro!

Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3″ con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili, più resistenza ai graffi, un giorno intero di batteria; Nero a soli 869 euro!

Apple Watch SE 3 GPS, Cassa 44 mm in alluminio mezzanotte con Cinturino Sport mezzanotte – M/L a soli 239 euro!

Apple Watch Series 11 GPS, Cassa 46 mm in alluminio Jet Black con Cinturino Sport nero – S/M a soli 369 euro!

Apple AirPods 4 Auricolari wireless, Auricolari Bluetooth, Cancellazione attiva del rumore, Audio adattivo, Trasparenza, Audio spaziale personalizzato, Custodia di ricarica USB-C, Ricarica wireless a soli 159 euro!

Apple iPad Air 13” (M4): display Liquid Retina, 128 GB, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Wi-Fi 7 con chip Apple N1 – Grigio siderale a soli 873 euro!

Apple AirTag (seconda generazione): utile per localizzare portachiavi, portafogli e molto altro; funziona emettendo un suono; si configura con un semplice tap da iPhone o iPad a soli 29 euro!