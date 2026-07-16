Samsung preinstalla anche Amazon Music sui Galaxy, cosa cambia

Si compra un Samsung Galaxy nuovo, si accende e si configura. E si trovano preinstallati: Facebook, Instagram, OneDrive, LinkedIn, Spotify, il Galaxy Store, e adesso anche Amazon Music. Oltre un gigabyte di app non richieste, alcune che non si useranno mai.

I nuovi Samsung Galaxy avranno Amazon Music preinstallato

Samsung ha appena annunciato, a pochi giorni dall’evento Galaxy Unpacked della prossima settimana, che Amazon Music sarà preinstallata sui telefoni e tablet Galaxy. Per compensare il fastidio, Samsung e Amazon offrono tre mesi gratuiti di Amazon Music Unlimited a chi scarica l’app dal Galaxy Store. Attenzione: se non si cancella prima della scadenza, si rinnova automaticamente…

La maggior parte delle app preinstallate può essere disinstallata dopo la configurazione del dispositivo. Ma alcune, come Facebook, possono solo essere disabilitate, perciò parti dell’app restano sul telefono anche quando è inattiva. Non è chiaro se Amazon Music si potrà disinstallare o meno.

Il confronto con Apple è impietoso: un iPhone esce dalla scatola con le app Apple e niente software di terze parti preinstallato. Samsung esce con un catalogo di app che sembrano più un contratto pubblicitario che una selezione curata per l’utente.

Perché Samsung lo fa

Ogni app preinstallata è un accordo commerciale. Facebook paga Samsung per essere sul telefono. LinkedIn, OneDrive, Amazon Music, idem. Per Samsung, è un ricavo aggiuntivo su ogni dispositivo venduto, centinaia di milioni di telefoni all’anno.

Per l’utente, è un gigabyte di spazio occupato da app che non ha scelto e i primi cinque minuti con un telefono nuovo passati a disinstallare cose.

I tre mesi gratuiti

Se si vuole provare Amazon Music Unlimited, basta scaricare l’app dal Galaxy Store entro 12 mesi per ottenere tre mesi gratuiti. È un’offerta decente, Amazon Music Unlimited ha un catalogo di 100 milioni di brani con audio lossless e spaziale. Ma è anche il motivo per cui l’app è preinstallata: Amazon paga Samsung per metterla sul telefono nella speranza che abbastanza persone non cancellino l’abbonamento dopo i tre mesi.

Il modello di business è chiaro: Samsung vende spazio sul telefono ad Amazon. Amazon spera che la pigrizia faccia il resto.