MacBook Air, iPad Air e iPad mini con schermo OLED?

Dopo aver annunciato i MacBook Pro da 14 pollici e iPad Pro con chip M5, Apple continuerà ad aggiornare il catalogo dei prodotti a partire dall’inizio del 2026. Non sono tuttavia previste novità eclatanti in termini di design e hardware, oltre ai nuovi processori. Secondo Mark Gurman (noto giornalista di Bloomberg), i futuri MacBook Air, iPad Air e iPad mini avranno uno schermo OLED.

Schermi OLED non prima del 2026

Gli schermi LCD con tecnologia IPS e retroilluminazione a LED sono i più diffusi in assoluto. Apple usa questa tipologia di display su MacBook Air (13,6 e 15,3 pollici), iPad Air (11 e 13 pollici) e iPad mini (8,3 pollici), indicandoli come Liquid Retina. Lo schermo OLED è stato utilizzato per la prima volta su Apple Watch nel 2015. Successivamente è arrivato su iPhone (2017) e iPad Pro (2024).

Il prossimo dispositivo con display OLED (touch) dovrebbe essere il MacBook Pro con chip M6 entro fine 2026 o inizio 2027. Entro la primavera 2026 è previsto il lancio dei MacBook Air con chip M5. I notebook conserveranno però l’attuale display LCD. Il passaggio alla tecnologia OLED non avverrà prima del 2028.

Secondo le fonti di Gurman, lo schermo OLED arriverà prima su iPad mini nel corso del 2026. Il motivo per cui Apple ha scelto questo tablet è piuttosto ovvio. La produzione dei pannelli OLED di grandi dimensioni è molto costosa. Il tablet ha uno schermo piccolo (8,3 pollici), quindi il prezzo finale dovrebbe aumentare “solo” di 100 dollari. Un’altra novità potrebbe essere la resistenza all’acqua.

Successivamente dovrebbe essere il turno di iPad Air nel 2027 (il modello del 2026 avrà ancora un display LCD). Sarà l’ultimo dei tablet Apple che utilizzerà uno schermo OLED al posto di uno schermo LCD. Non è previsto l’uso di un pannello OLED per iPad. Ovviamente si tratta di indiscrezioni, quindi la roadmap potrebbe cambiare.