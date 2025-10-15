Il nuovo MacBook Pro 14 con M5 vale l'upgrade? Cosa cambia

Come previsto, Apple ha annunciato il nuovo chip M5 e i primi dispositivi che lo integrano: tra questi c’è anche l’evoluzione del MacBook Pro da 14 pollici (gli altri sono iPad Pro e Vision Pro). Tra i punti di forza spiccano prestazioni fino a 3,5 volte superiori nella gestione dell’AI, archiviazione più veloce e il pieno supporto a tutte le funzionalità del sistema operativo macOS Tahoe appena lanciato.

Tutto sul nuovo MacBook Pro 14 con Apple M5

Alla base di tutto c’è il processore di ultima generazione formato da CPU, GPU e Neural Engine, che oltre a garantire una potenza di calcolo aumentata ottimizza i consumi per arrivare a 24 ore di autonomia con una singola ricarica. A questo si aggiungono il display Liquid Retina XDR (anche con nanotexture), la videocamera Center Stage da 12 megapixel, sei altoparlanti e una gamma completa di porte.

Lato software c’è ovviamente la suite Apple Intelligence, costantemente arricchita con funzioni come traduzione in tempo reale di testo e audio, comandi rapidi più versatili e azioni intelligenti.

In linea con gli obiettivi di sostenibilità del gruppo di Cupertino, il laptop contiene materiale riciclato per il 45% del suo peso complessivo, incluso il 100% di alluminio nel guscio e il 100% di terre rare in tutti i magneti, oltre al 100% di cobalto nella batteria.

Il nuovo MacBook Pro da 14 pollici con chip M5 può essere ordinato a partire da oggi con prezzi da 1.849 euro per la configurazione base. Le consegne inizieranno mercoledì 22 ottobre.

… in aggiornamento