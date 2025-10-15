Nuovi iPad Pro con chip M5 e iPadOS 26: Apple alza l'asticella

Il nuovo chip Apple M5 è il cuore pulsante degli iPad Pro di ultima generazione, appena presentati dalla mela morsicata insieme agli upgrade di MacBook Pro e Vision Pro. Sono due le versioni del tablet annunciate, da 11 e 13 pollici. Entrambe supportano ovviamente tutte le funzionalità introdotte da iPadOS 26 e le funzioni incluse nella suite Apple Intelligence.
Tutto sui nuovi iPad Pro con Apple M5
Sotto la scocca c’è l’unità progettata dal gruppo di Cupertino con CPU, GPU e Neural Engine evoluti, soprattutto sul fronte delle prestazioni con le operazioni di intelligenza artificiale, supportata da oltre 150 GBps di banda per la memoria unificata storage fino a due volte più veloce in lettura e in scrittura. Nessun compromesso nemmeno in termini di connettività con Wi-Fi 7 e Bluetooth 6 (chip N1, lo stesso di iPhone 17) e il modem C1X per l’accesso alle reti cellulari 5G. A questo si aggiungono il display Ultra Retina XDR con pannello OLED e la ricarica rapida con alimentatore (opzionale) USB‑C ad alto voltaggio per raggiungere il 50% dell’autonomia in circa 30 minuti.
Come sempre, anche il design è curato nel dettaglio con spessore risotto a 5,3 mm per il modello da 11 pollici e a 5,1 mm per quello da 13 pollici. Non manca ovviamente la possibilità di collegare monitor esterni, di affiancargli una tastiera per trasformarlo in un notebook e il supporto per il pennino ufficiale Pencil.
Specifiche tecniche
Proponiamo di seguito le specifiche tecniche principali in dotazione al tablet.
Modello da 11 pollici
- Display Ultra Retina XDR da 11 pollici con pannello OLED tandem, risoluzione 2420×1668 pixel, tecnologia True Tone e refresh rate fino a 120 Hz;
- chip Apple M5 con CPU 9-core (modelli da 256 GB e 512 GB) o 10-core (modelli da 1 TB e 2 TB), GPU 10-core e Neural Engine 16-core;
- memoria interna da 256 GB, 512 GB, 1 TB o 2 TB;
- fotocamera posteriore da 12 megapixel con obiettivo a cinque elementi e Flash True Tone;
- fotocamera frontale TrueDepth orizzontale Center Stage da 12 megapixel con Face ID;
- sistema audio a quattro altoparlanti e quattro microfoni;
- connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread e 5G con eSIM (sul modello Wi-Fi + Cellular);
- porte Thunderbolt (USB 4) per ricarica, output video e dati;
- autonomia fino a 10 ore in navigazione o riproduzione video;
- dimensioni 249,7×177,5×5,3 mm, peso 444-446 grammi.
Modello da 13 pollici
- Display Ultra Retina XDR da 13 pollici con pannello OLED tandem, risoluzione 2752×2064 pixel, tecnologia True Tone e refresh rate fino a 120 Hz;
- chip Apple M5 con CPU 9-core (modelli da 256 GB e 512 GB) o 10-core (modelli da 1 TB e 2 TB), GPU 10-core e Neural Engine 16-core;
- memoria interna da 256 GB, 512 GB, 1 TB o 2 TB;
- fotocamera posteriore da 12 megapixel con obiettivo a cinque elementi e Flash True Tone;
- fotocamera frontale TrueDepth orizzontale Center Stage da 12 megapixel con Face ID;
- sistema audio a quattro altoparlanti e quattro microfoni;
- connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread e 5G con eSIM (sul modello Wi-Fi + Cellular);
- porte Thunderbolt (USB 4) per ricarica, output video e dati;
- autonomia fino a 10 ore in navigazione o riproduzione video;
- dimensioni 281,6×215,5×5,1 mm, peso 444-446 grammi.
Prezzo e disponibilità
Il nuovo iPad Pro con M5 è già in preordine presso lo store ufficiale Apple con prezzi da 1.119 euro per la configurazione base della versione Wi-Fi da 11 pollici e da 1.469 euro per quella Wi-Fi da 13 pollici. Le consegne inizieranno il 22 ottobre. Per entrambe le dimensioni sono disponibili tagli di memoria interna da 256 GB, 512 GB, 1 TB e 2 TB. Le colorazioni sono argento e nero siderale.