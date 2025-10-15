Nuovi iPad Pro con chip M5 e iPadOS 26: Apple alza l'asticella

Il nuovo chip Apple M5 è il cuore pulsante degli iPad Pro di ultima generazione, appena presentati dalla mela morsicata insieme agli upgrade di MacBook Pro e Vision Pro. Sono due le versioni del tablet annunciate, da 11 e 13 pollici. Entrambe supportano ovviamente tutte le funzionalità introdotte da iPadOS 26 e le funzioni incluse nella suite Apple Intelligence.

Tutto sui nuovi iPad Pro con Apple M5

Sotto la scocca c’è l’unità progettata dal gruppo di Cupertino con CPU, GPU e Neural Engine evoluti, soprattutto sul fronte delle prestazioni con le operazioni di intelligenza artificiale, supportata da oltre 150 GBps di banda per la memoria unificata storage fino a due volte più veloce in lettura e in scrittura. Nessun compromesso nemmeno in termini di connettività con Wi-Fi 7 e Bluetooth 6 (chip N1, lo stesso di iPhone 17) e il modem C1X per l’accesso alle reti cellulari 5G. A questo si aggiungono il display Ultra Retina XDR con pannello OLED e la ricarica rapida con alimentatore (opzionale) USB‑C ad alto voltaggio per raggiungere il 50% dell’autonomia in circa 30 minuti.

Come sempre, anche il design è curato nel dettaglio con spessore risotto a 5,3 mm per il modello da 11 pollici e a 5,1 mm per quello da 13 pollici. Non manca ovviamente la possibilità di collegare monitor esterni, di affiancargli una tastiera per trasformarlo in un notebook e il supporto per il pennino ufficiale Pencil.

Specifiche tecniche

Proponiamo di seguito le specifiche tecniche principali in dotazione al tablet.

Modello da 11 pollici

Display Ultra Retina XDR da 11 pollici con pannello OLED tandem, risoluzione 2420×1668 pixel, tecnologia True Tone e refresh rate fino a 120 Hz;

chip Apple M5 con CPU 9-core (modelli da 256 GB e 512 GB) o 10-core (modelli da 1 TB e 2 TB), GPU 10-core e Neural Engine 16-core;

memoria interna da 256 GB, 512 GB, 1 TB o 2 TB;

fotocamera posteriore da 12 megapixel con obiettivo a cinque elementi e Flash True Tone;

fotocamera frontale TrueDepth orizzontale Center Stage da 12 megapixel con Face ID;

sistema audio a quattro altoparlanti e quattro microfoni;

connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread e 5G con eSIM (sul modello Wi-Fi + Cellular);

porte Thunderbolt (USB 4) per ricarica, output video e dati;

autonomia fino a 10 ore in navigazione o riproduzione video;

dimensioni 249,7×177,5×5,3 mm, peso 444-446 grammi.

Modello da 13 pollici

Display Ultra Retina XDR da 13 pollici con pannello OLED tandem, risoluzione 2752×2064 pixel, tecnologia True Tone e refresh rate fino a 120 Hz;

chip Apple M5 con CPU 9-core (modelli da 256 GB e 512 GB) o 10-core (modelli da 1 TB e 2 TB), GPU 10-core e Neural Engine 16-core;

memoria interna da 256 GB, 512 GB, 1 TB o 2 TB;

fotocamera posteriore da 12 megapixel con obiettivo a cinque elementi e Flash True Tone;

fotocamera frontale TrueDepth orizzontale Center Stage da 12 megapixel con Face ID;

sistema audio a quattro altoparlanti e quattro microfoni;

connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread e 5G con eSIM (sul modello Wi-Fi + Cellular);

porte Thunderbolt (USB 4) per ricarica, output video e dati;

autonomia fino a 10 ore in navigazione o riproduzione video;

dimensioni 281,6×215,5×5,1 mm, peso 444-446 grammi.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo iPad Pro con M5 è già in preordine presso lo store ufficiale Apple con prezzi da 1.119 euro per la configurazione base della versione Wi-Fi da 11 pollici e da 1.469 euro per quella Wi-Fi da 13 pollici. Le consegne inizieranno il 22 ottobre. Per entrambe le dimensioni sono disponibili tagli di memoria interna da 256 GB, 512 GB, 1 TB e 2 TB. Le colorazioni sono argento e nero siderale.