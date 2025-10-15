 Apple M5: chip per MacBook Pro, iPad Pro e Vision Pro
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Apple M5: chip per MacBook Pro, iPad Pro e Vision Pro

Apple ha svelato il nuovo chip M5 con CPU a 9/10 core, GPU a 10 core e Neural Engine a 16 core per MacBook Pro, iPad Pro e Vision Pro.
Apple M5: chip per MacBook Pro, iPad Pro e Vision Pro
Tecnologia
Apple ha svelato il nuovo chip M5 con CPU a 9/10 core, GPU a 10 core e Neural Engine a 16 core per MacBook Pro, iPad Pro e Vision Pro.
Apple

Apple ha annunciato tre nuovi prodotti: MacBook Pro da 14 pollici, iPad Pro (11 e 13 pollici) e Vision Pro. Tutti integrano il chip M5 che offre prestazioni notevolmente superiori a quelle del precedente M4, soprattutto nell’esecuzione delle applicazioni AI. Gli utenti italiani potranno testare la potenza del SoC dal 22 ottobre, quando arriveranno sul mercato il notebook e i due tablet.

Apple M5: specifiche e prestazioni

Il nuovo Apple M5 viene realizzato da TSMC con tecnologia di processo a 3 nanometri di terza generazione. I componenti principali sono CPU, GPU e NPU. Apple dedica poco spazio alla CPU. Nel comunicato stampa è scritto solo che è formata da dieci core (sei efficiency e quattro performance) e che le prestazioni multi-thread sono fino al 15% superiori a quelle della CPU del chip M4. Gli iPad Pro con 256/512 GB di storage integrano una CPU a nove core (sei efficiency e tre performance).

I miglioramenti più evidenti sono per GPU e NPU, i due componenti utilizzati per l’elaborazione dei calcoli AI. La GPU ha dieci core, un Neural Accelerator per ogni core e una nuova architettura che consentono di raggiungere prestazioni fino a quattro volte superiori alla GPU del chip M4. Le prestazioni AI sono invece fino a sei volte superiori rispetto al chip M1.

Apple M5

La NPU, che Apple chiama Neural Engine, integra 16 core e viene sfruttata per le funzionalità AI di Apple Intelligence su MacBook e iPad Pro, mentre su Vision Pro permette anche di eseguire rapidamente vari compiti, tra cui la trasformazione delle foto in scene spaziali con prestazioni fino al 50% superiori a quelle della NPU del chip M2.

Il chip M5 supporta fino a 32 GB di RAM. Grazie all’architettura di memoria unificata e alla larghezza di banda di 153 GB/s è possibile usare contemporaneamente suite per la creatività (come Adobe Photoshop e Final Cut Pro), caricare più file di grandi dimensioni ed eseguire modelli AI di grandi dimensioni completamente on‑device.

Fonte: Apple

Pubblicato il 15 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Più potenza e comfort, meno consumi: il nuovo Vision Pro con M5

Più potenza e comfort, meno consumi: il nuovo Vision Pro con M5
Offerta LAMPO per Xiaomi Smart Band 10, 42€ per un polso tech

Offerta LAMPO per Xiaomi Smart Band 10, 42€ per un polso tech
Nuovi iPad Pro con chip M5 e iPadOS 26: Apple alza l'asticella

Nuovi iPad Pro con chip M5 e iPadOS 26: Apple alza l'asticella
Il nuovo MacBook Pro 14 con M5 vale l'upgrade? Cosa cambia

Il nuovo MacBook Pro 14 con M5 vale l'upgrade? Cosa cambia
Più potenza e comfort, meno consumi: il nuovo Vision Pro con M5

Più potenza e comfort, meno consumi: il nuovo Vision Pro con M5
Offerta LAMPO per Xiaomi Smart Band 10, 42€ per un polso tech

Offerta LAMPO per Xiaomi Smart Band 10, 42€ per un polso tech
Nuovi iPad Pro con chip M5 e iPadOS 26: Apple alza l'asticella

Nuovi iPad Pro con chip M5 e iPadOS 26: Apple alza l'asticella
Il nuovo MacBook Pro 14 con M5 vale l'upgrade? Cosa cambia

Il nuovo MacBook Pro 14 con M5 vale l'upgrade? Cosa cambia
Luca Colantuoni
Pubblicato il
15 ott 2025
Link copiato negli appunti