Window Hopper, il nuovo Alt + Tab per cambiare le finestre

La scorsa settimana, Microsoft aveva illustrato buona parte di PowerToys 0.101, annunciando tra le altre cose la modalità compatta della Palette dei comandi, l’arrivo di Phi Silica in Advanced Paste e un nuovo canale Insider. Restava un’incognita: un’utility inedita, volutamente tenuta nascosta. L’aggiornamento è ora disponibile e il mistero è svelato. Battezzato Window Hopper, questo nuovo strumento propone un modo diverso di passare da una finestra all’altra su Windows.

Addio Alt + Tab? Microsoft lancia Window Hopper in PowerToys 0.101

Window Hopper funziona come un Alt + Tab, ma su singola applicazione. Laddove la storica scorciatoia di Windows scorre tutte le finestre aperte, la nuova utilità si limita a quelle del software attualmente attivo.

Se tre finestre di Chrome sono aperte, ad esempio, Window Hopper permette di navigare unicamente tra di esse senza passare per Outlook, Esplora file, il terminale o gli altri software presenti sul desktop. Stessa logica con più finestre di Esplora file, più terminali o diverse istanze di un editor.

Una volta attivato il modulo in PowerToys, la navigazione avviene con Alt + % (o Alt + Shift + % per tornare indietro), con la scorciatoia personalizzabile nelle impostazioni. Microsoft presenta la funzione come un’alternativa più mirata ad Alt + Tab, pensata in particolare per chi moltiplica le finestre di una stessa applicazione.

Un approccio che non risulterà estraneo agli utenti di macOS, dato che il sistema di Apple distingue da tempo il passaggio da un’applicazione all’altra dalla navigazione tra le diverse finestre di uno stesso software.

PowerToys 0.101 riserva ancora qualche novità

Window Hopper costituisce la principale sorpresa di questa versione, ma PowerToys 0.101 include anche diverse funzioni che non erano ancora state illustrate durante i primi annunci.

PowerDisplay adesso può sincronizzare la luminosità di più monitor grazie a un cursore comune, pur lasciando la possibilità di escludere determinati schermi. La regolazione può avvenire anche tramite la rotellina del mouse dall’icona di PowerToys nell’area di notifica. Lo strumento guadagna inoltre un’interfaccia a riga di comando per applicare profili o modificare parametri tramite script.

Anche Accent rapido si evolve. Oltre al passaggio a WinUI 3, il selettore di caratteri può ora apparire dopo una pressione prolungata su una lettera compatibile. Tenendo premuto “e”, ad esempio, si aprono le varianti accentate disponibili, mentre una pressione breve continua a digitare normalmente il carattere.

ZoomIt accoglie dal canto suo DemoMirror, una funzione destinata alle presentazioni. Permette di riprodurre su un secondo schermo la visualizzazione completa, un’area selezionata o una finestra precisa, con la possibilità di seguire quest’ultima quando viene spostata o ridimensionata.

Il resto di PowerToys 0.101 riprende le novità già svelate da Microsoft nei giorni scorsi: modalità compatta per la Palette dei comandi, AI locale con Phi Silica in Advanced Paste, canale di aggiornamenti Insider, ricerca nella Guida scorciatoie e nuovi effetti di clic per l’Evidenziatore del mouse.