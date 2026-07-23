WhatsApp, addio al PIN: la password per proteggere l'account

Già oggi è possibile proteggere il proprio account WhatsApp con la verifica in due passaggi. In questo modo, ogni volta che si effettua nuovamente la registrazione del proprio numero di telefono, ad esempio dopo aver cambiato smartphone o reinstallato l’applicazione, è richiesto l’inserimento di un PIN a 6 cifre. È una protezione efficace contro il furto del profilo. È il momento della svolta: Meta ha deciso di sostituirlo con la password.

WhatsApp: password per la verifica in due passaggi

Il motivo è semplice: una password è generalmente più sicura di un PIN, trattandosi di un codice alfanumerico complesso (ad esempio 83qlzI98wFg invece di 123456 ). In questo caso specifico, deve avere una lunghezza compresa tra i 6 e i 20 caratteri, contenere almeno una lettera e un numero. Lo ha scoperto la solita redazione del sito WABetaInfo, cercando le novità incluse nella versione beta 2.26.29.4 per Android appena distribuita su Google Play. Questo il messaggio mostrato.

Al momento la novità è in fase di sviluppo, non sono nemmeno cominciati i test. E come sempre accade, passerà del tempo prima di assistere a una distribuzione su larga scala, sempre che nel frattempo l’idea non finisca per essere cestinata. Se e quando sarà pronta, gli utenti che hanno già configurato l’autenticazione a due fattori dovrebbero veder comparire un avviso come quello mostrato qui sopra ( Sostituisci il tuo PIN con una password ), dando poi il via alla procedura guidata per il cambio.

Proprio ieri, il team di WhatsApp ha pubblicato un riepilogo delle ultime novità introdotte nell’applicazione. Ci sono, ad esempio, la possibilità di usare un iPad come dispositivo principale, la visualizzazione dei PDF senza effettuarne il download e il miglioramento dell’integrazione con la piattaforma CarPlay di Apple. A queste si aggiunge il via al rollout degli username, caratteristica che dovrebbe essere resa accessibile a tutti entro i prossimi mesi.