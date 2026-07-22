 WhatsApp: account su iPad, supporto PDF e altre novità
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WhatsApp: account su iPad, supporto PDF e altre novità

WhatsApp permette ora di creare un account sull'iPad, supporta le visualizzazione dei PDF e offre una migliore integrazione con CarPlay e Android Auto.
WhatsApp: account su iPad, supporto PDF e altre novità
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WhatsApp permette ora di creare un account sull'iPad, supporta le visualizzazione dei PDF e offre una migliore integrazione con CarPlay e Android Auto.
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Meta ha annunciato diverse novità e miglioramenti per WhatsApp, dopo aver introdotto gli username (nomi utente). Gli utenti possono ora utilizzare un iPad come dispositivo principale, aprire direttamente i documenti PDF e condividere la musica nello stato. L’azienda di Menlo Park ha inoltre aggiornato il supporto per Apple CarPlay e Android Auto.

Novità per WhatsApp

Da fine maggio è disponibile la versione di WhatsApp per iPad. Non ci sono però tutte le funzionalità e l’utente deve associare il tablet all’account principale impostato sullo smartphone. Ora è possibile usare l’iPad come dispositivo principale, in quanto supporta la creazione dell’account. Serve ancora un numero di telefono per ricevere il codice OTP.

WhatsApp iPad

Grazie alla collaborazione con Adobe, WhatsApp può visualizzare direttamente i documenti PDF, senza download preventivo. La funzionalità è disponibile nelle versioni web e desktop. Possono essere aperti a schermo intero nella chat e sono supportate alcune piccole modifiche, come evidenziazioni e annotazioni.

WhatsApp PDF

Gli utenti possono anche condividere i brani musicali di Apple Music e Spotify nello stato. Meta ha infine migliorato l’integrazione con Apple CarPlay e Android Auto. In precedenza era possibile solo scrivere messaggi ed effettuare una chiamata. Ora gli utenti possono ascoltare e rispondere ai messaggi, visualizzare la cronologia delle chiamate e contattare i preferiti in vivavoce e direttamente dallo schermo dell’automobile.

WhatsApp CarPlay

Fonte: Meta

Pubblicato il 22 lug 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
22 lug 2026
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