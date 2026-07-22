Homepage di Google Meet ora mostra agenda, file e registrazioni

Due minuti prima di una riunione, parte la solita caccia al documento: prima Gmail, poi Drive, poi Calendario. Big vuole eliminare proprio quel momento di caos trasformando la homepage web di Google Meet in un centro di controllo delle riunioni, dove tutto è già pronto prima ancora di entrare nella call.

La homepage di Google Meet mostra tutto ciò che serve per la riunione, cosa cambia

Prima della riunione si vede l’agenda, la descrizione e i file allegati all’invito del calendario direttamente nella homepage di Meet. Non si deve più aprire il calendario o cercare su Drive. Tutto è a portata di mano.

Dopo la riunione, le registrazioni, le trascrizioni e gli appunti sono accessibili dalla stessa homepage. Inoltre è possibile navigare tra le riunioni future o rivisitare quelle passate. È utile se il calendario è una torre di Babele…

Disponibilità

Il rollout sarà graduale, fino a 15 giorni per la distribuzione completa. Disponibile per tutti gli utenti Google Meet sul web, inclusi tutti i clienti Google Workspace e gli abbonati Workspace Individual.

È un aggiornamento semplice, che cambia la giornata lavorativa più delle funzionalità AI spettacolari. Gemini che prende appunti da solo è sicuramente impressionante, ma avere l’agenda e i file della riunione visibili prima di entrare, senza dover aprire tre app, risparmia i due minuti di panico prima di ogni call, ed è una grande cosa.