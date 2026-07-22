Instagram, si può cambiare musica ai vecchi post senza perdere like

Fino a ieri, cambiare la musica di un post di Instagram già pubblicato significava eliminarlo e ripubblicarlo. Se la canzone scelta non piaceva più o era stata rimossa per motivi di copyright, il risultato era lo stesso: Addio like, addio commenti, addio portata. Tutto azzerato per cambiare una canzone.

Con il nuovo strumento “Sostituisci audio,” è possibile cambiare la musica su qualsiasi post o carosello pubblicato, senza perdere like, commenti e condivisioni.

Instagram introduce “Sostituisci audio”, come funziona

Per cambiare musica, basta andare sul post, toccare il menu a due linee in alto a destra. Scorrere fino a “Modifica.” Si vedrà l’opzione per sostituire l’audio. Scegliere la nuova canzone. Fine.

I trend musicali cambiano. Una canzone, per esempio, è virale un mese, e poi il mese dopo nessuno se la ricorda più. I brand possono voler allineare la musica dei propri post ai trend attuali. I creator possono voler aggiornare vecchi post per riflettere i propri gusti. Fino a oggi, il costo era troppo alto, mandare alle ortiche l’engagement per cambiare l’audio non ne valeva la pena.

Una funzionalità semplice, che le persone trovano effettivamente utile è una novità benvenuta, soprattutto dopo le sperimentazioni AI che hanno messo in imbarazzo la piattaforma, come l’uso delle foto degli account pubblici per generare immagini, testata e poi ritirata perché non ha avuto il riscontro sperato, i commenti suggeriti dall’AI, che hanno suscitato critiche perché percepiti come poco autentici, o ancora i personaggi/profili AI introdotti da Meta, accolti freddamente e in parte abbandonati.