Outlook Classico, la vista espansa della scheda contatto resterà

La strategia di Microsoft per far migrare gli utenti da Outlook Classico al Nuovo Outlook non funziona, gli utenti non ne ne vogliono proprio sapere di farlo. E ogni volta che Microsoft rimuove una funzionalità dalla versione classica lasciandola solo nel Nuovo Outlook, gli utenti non la interpretano come un incentivo, piuttosto come un ricatto.

L’ultimo caso: la vista espansa della scheda contatto. Ad aprile, Microsoft ha annunciato che la vista dettagliata, quella che mostra informazioni estese su un collega senza dover cercare altrove, sarebbe stata rimossa da Outlook Classic. La vista standard, più essenziale, sarebbe rimasta. La vista espansa? Solo nel Nuovo Outlook.

La reazione degli utenti è stata prevedibile, e Microsoft ha messo in pausa la rimozione.

Microsoft fa marcia indietro su Outlook Classico: la vista espansa della scheda contatto resta (per ora)

Outlook Classico ha due viste della scheda contatto. La standard mostra le informazioni di base di una persona nella vostra organizzazione. L’espansa mostra di più, ruolo, manager, progetti, attività recenti. È utile quando si vuole sapere qualcosa su un collega senza dover cercare in in posti diversi.

Microsoft ha deciso che la versione classica non aveva bisogno della vista espansa, ma il Nuovo Outlook, sì, e ha invitato gli utenti a usare la versione modernizzata o Outlook sul web.

Rimuovere funzionalità da Outlook Classic per renderle esclusive del Nuovo Outlook viene percepito dagli utenti non come un miglioramento, ma come un tentativo di forzare la migrazione.

Per ora, la vista espansa resta in Outlook Classico, ma Microsoft potrebbe riprovarci in futuro. Non è la prima funzionalità che Microsoft ha tentato di rimuovere dalla versione classica. L’obiettivo è semplificare Outlook Classico fino a quando diventa così impoverito che il Nuovo Outlook sembra l’unica opzione. Gli utenti lo vedono, e continuano a rifiutarsi di migrare.