 X ricostruisce l'app Android da zero: cosa cambia
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X ricostruisce l'app Android da zero: cosa cambia

Arriva la nuova app Android di X, il social promette (tra le altre cose) caricamenti più rapidi, maggiore fluidità e notifiche migliorate.
X ricostruisce l'app Android da zero: cosa cambia
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Arriva la nuova app Android di X, il social promette (tra le altre cose) caricamenti più rapidi, maggiore fluidità e notifiche migliorate.
Engineering, X
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Più veloce, più fluida, più affidabile: così il team di X definisce la nuova versione dell’app Android, completamente riprogettata. Abbiamo modernizzato le fondamenta in modo che tutto sembri semplicemente migliore con interventi su scorrimento, modalità di caricamento dei contenuti, gestione delle notifiche e altro ancora. È in fase di rollout su Google Play. Se ancora non risulta disponibile, è solo una questione di tempo.

È disponibile la nuova app Android di X

Quasi un anno fa, il proprietario della piattaforma Elon Musk aveva dichiarato di voler ricostruire l’applicazione del social network dalle fondamenta, in modo da renderla all’altezza di ciò che è ormai da tempo l’edizione per iOS. La promessa è stata mantenuta (almeno sulla carta).

Il rilascio della nuova versione non è il raggiungimento di un traguardo. Verranno infatti integrati altri miglioramenti con gli update distribuiti in futuro.

Sono in arrivo molti altri aggiornamenti, tra cui l’hosting di Spaces e miglioramenti delle prestazioni per i dispositivi meno recenti.

Lo sviluppo curato da un dream team

A occuparsi dello sviluppo è stato quello che Nikita Bier (Head of Product) ha definito un dream team interno a X. È stato messo insieme proprio con l’obiettivo di riprogettare l’app Android. L’impegno è stato definito uno dei più grandi progetti di ingegneria fin qui portati a termine dalla società, strutturato in modo da semplificare il lavoro da qui in avanti, rendendo più agevole l’inclusione di nuove funzionalità. Non è difficile immaginare l’aggiunta di X Money e X Chat, quest’ultima al momento gestita come un’applicazione indipendente ed esterna al social.

Fonte: Engineering, X

Pubblicato il 21 lug 2026

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