X ricostruisce l'app Android da zero: cosa cambia

Più veloce, più fluida, più affidabile : così il team di X definisce la nuova versione dell’app Android, completamente riprogettata. Abbiamo modernizzato le fondamenta in modo che tutto sembri semplicemente migliore con interventi su scorrimento, modalità di caricamento dei contenuti, gestione delle notifiche e altro ancora. È in fase di rollout su Google Play. Se ancora non risulta disponibile, è solo una questione di tempo.

È disponibile la nuova app Android di X

Quasi un anno fa, il proprietario della piattaforma Elon Musk aveva dichiarato di voler ricostruire l’applicazione del social network dalle fondamenta, in modo da renderla all’altezza di ciò che è ormai da tempo l’edizione per iOS. La promessa è stata mantenuta (almeno sulla carta).

We’ve completely rebuilt the Android X app from the ground up. It’s faster, smoother, and more reliable than the old version in every way. We modernized the foundation so everything just feels better: scrolling, loading, notifications, you name it.pic.twitter.com/ULlSwiIlvV — Engineering (@Engineering) July 20, 2026

Il rilascio della nuova versione non è il raggiungimento di un traguardo. Verranno infatti integrati altri miglioramenti con gli update distribuiti in futuro.

Sono in arrivo molti altri aggiornamenti, tra cui l’hosting di Spaces e miglioramenti delle prestazioni per i dispositivi meno recenti.

Lo sviluppo curato da un dream team