X annuncia XChat per iOS con crittografia end-to-end

Dopo il lancio della versione beta (disponibile solo ad un numero limitato di utenti), l’azienda di Elon Musk ha annunciato la versione finale di XChat per iOS. Non ci sono inserzioni e la sicurezza viene garantita dalla crittografia end-to-end. Offre inoltre una funzionalità che sostituisce le Communities (verranno chiuse a fine maggio).

XChat si aggiunge a X e Grok

A differenza dell’app X, XChat supporta nativamente iOS 26, quindi segue le sue regole di design. Gli utenti possono sfruttare varie opzioni di personalizzazione, tra cui la modalità chiara o scura, l’azione corrispondente allo swipe sinistro e la scelta del colore dell’icona (sono otto).

Chat with anyone on X.

Completely private.

Now on your home screen. Download for iOS: https://t.co/wBBfjJyJmu pic.twitter.com/u0QeGs1Z3D — XChat (@chat) April 24, 2026

Le funzionalità principali sono: modifica e cancellazione dei messaggi inviati, blocco per gli screenshot, messaggi effimeri (spariscono dopo l’intervallo di tempo indicato), supporto per immagini, video e file, chiamate audio/video e chat di gruppo. X sottolinea che non ci sono annunci pubblicitari, né tecnologie di tracciamento.

La sicurezza viene garantita da un PIN e dalla crittografia end-to-end, quindi nessuno può leggere i messaggi. Non è noto però se sono stati apportati miglioramenti rispetto alla versione originaria (alcuni esperti affermano che il servizio è meno sicuro di Signal).

Per accedere a XChat è sufficiente l’account X. Non serve un numero di telefono. Ciò significa però che si può interagire solo con gli utenti presenti sul social network. In pratica è una versione potenziata dei messaggi diretti. L’app può essere scaricata dallo store Apple.

Nikita Bier (Head of Product di X) ha comunicato la chiusura delle Communities (introdotte oltre quattro anni fa), in quanto poco utilizzate e piene di spam. Gli amministratori potranno migrare le Communities alle chat di gruppo su XChat (fino a 1.000 membri) entro il 30 maggio. Dovranno solo pubblicare il link per i partecipanti.

Oltre tre anni fa, Elon Musk aveva pianificato il lancio di un “everything app” per tutte le funzionalità. Invece ha cambiato idea. Le app sono già tre (X, Grok e XChat) e presto arriverà anche X Money per i pagamenti.