Copilot Agent Mode disponibile in Microsoft 365

Dopo il debutto iniziale di fine settembre 2025, Copilot Agent Mode è disponibile ufficialmente per tutti. Come si può intuire dal nome è la modalità che consente l’esecuzione automatica di molte operazioni in Word, Excel e PowerPoint. È inclusa negli abbonamenti Microsoft 365 Copilot e Microsoft 365 Premium, mentre è opzionale per i piani Microsoft 365 Personal e Microsoft 365 Family.

Capacità agentiche di Copilot per la produttività

Sumit Chauhan (Vice Presidente del Microsoft Office Product Group) ammette che, quando è stato lanciato Copilot, i modelli AI non erano abbastanza potenti per consentire il controllo delle applicazioni. L’assistente digitale poteva solo rispondere alle domande dell’utente tramite chat integrata. Oggi è invece possibile chiedere a Copilot di eseguire azioni su documenti Word, fogli di lavoro Excel e presentazioni PowerPoint.

I nuovi modelli AI hanno quindi permesso di trasformare Copilot da un assistente passivo ad un vero collaboratore, in quanto può comprendere documenti, tabelle e animazioni complesse. In base ai feedback ricevuti dagli utenti che hanno usato la funzionalità in anteprima, Agent Mode può migliorare la produttività.

Dopo aver inserito il prompt (anche tramite comandi vocali), l’utente può seguire il lavoro di Copilot nella barra laterale. In Word può creare una bozza o modificare un documento esistente. In Excel può aggiungere fogli, formule e tabelle. In PowerPoint può creare una presentazione da zero o aggiornare quella esistente.

Questa è solo la versione iniziale di Agent Mode. Microsoft ha promesso novità nei prossimi mesi. Verrà esteso il numero di azioni e migliorata la qualità dei risultati (soprattutto per lavori complessi), semplificata l’anteprima delle modifiche e aggiunta l’integrazione tra Word, Excel e PowerPoint.