La regola del 70% applicata all'AI per non procrastinare

C’è una forma di procrastinazione particolarmente insidiosa perché non sembra procrastinazione. Sembra il contrario, sembra produttività. si ricerca, si pianifica, si organizza, si ottimizza. Si accumulano schede aperte, prompt salvati, progetti avviati in parallelo. La sensazione è quella di essere occupatissimi. Il problema è che non si sta facendo nulla, ci si sta preparandovi a fare qualcosa, che è una cosa completamente diversa.

Chi usa l’intelligenza artificiale con regolarità riconosce questa trappola. L’AI è così brava a ricercare, analizzare e strutturare, che diventa facilissimo usarla per rimandare il momento in cui si deve effettivamente produrre qualcosa.

Il principio che spezza questo circolo vizioso viene dal mondo aziendale, ma si applica perfettamente al rapporto con l’AI: la maggior parte delle decisioni dovrebbe essere presa quando si ha circa il settanta per cento delle informazioni desiderate. Aspettare di averne il novanta per cento significa muoversi troppo lentamente.

Il problema nascosto nella preparazione infinita

Il meccanismo è subdolo perché si autogiustifica. Fare molta ricerca o pianificare in modo scrupoloso non viene mai criticato, al contrario, appare come un segno di diligenza. Ma sotto la superficie, quello che sta accadendo è che si sta usando la preparazione come scudo contro il disagio di iniziare.

Cominciare è scomodo. La prima bozza è sempre brutta. Il primo tentativo è sempre imperfetto. E il perfezionismo è lì in agguato a sussurrare che non si è ancora pronti, che manca un pezzo, che con un’altra ricerca il risultato sarebbe migliore. L’AI, in questo scenario, diventa il complice perfetto per rinviare, dà sempre un’altra cosa da esplorare, un altro punto di vista da considerare.

Il risultato è un flusso di lavoro che assomiglia a una ruota per criceti: molto movimento, nessun avanzamento.