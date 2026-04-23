OpenAI Privacy Filter nasconde i dati personali

OpenAI ha annunciato un piccolo modello AI che è stato sviluppato per uno scopo preciso. Privacy Filter può identificare e nascondere le informazioni personali che l’utente inserisce nei prompt. Può essere eseguito localmente, evitando quindi l’invio dei dati al server. È stato rilasciato con licenza Apache 2.0 su Hugging Face e GitHub.

Piccolo modello AI che garantisce la privacy

È noto che molti utenti condividono dati sensibili durante le conversazioni con i chatbot. Questa “distrazione” può avere gravi conseguenze, soprattutto per le aziende. Privacy Filter è un piccolo modello AI con 1,5 miliardi di parametri (50 milioni attivi) che può identificare le informazioni personali all’interno di un testo non strutturato.

Grazie alla comprensione del linguaggio e del contesto può rilevare una gamma più ampia di informazioni personali, distinguendo quelle che devono essere mantenute perché pubbliche e quelle che devono essere mascherate o oscurate perché relative ad una persona. Ha una finestra di contesto ampia 128.000 token, quindi può elaborare testi molto lunghi. Essendo open, gli sviluppatori possono configurarlo in base alle proprie esigenze.

In dettaglio, Privacy Filter può rilevare nomi, indirizzi, email, numeri di telefono, URL, date, numeri (carte di credito, account bancari e altri) e segreti (password, chiavi API e altri). I suddetti dati vengono mascherati con specifiche etichette racchiuse tra parentesi quadre. Ad esempio, il testo

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OpenAI sottolinea che, come qualsiasi modelli AI, anche Privacy Filter può commettere errori e quindi nascondere informazioni pubbliche o non mascherare dati privati. Le prestazioni dipendono da vari fattori, tra cui lingua, convenzioni dei nomi o argomenti (in particolare legali, medici e finanziari).