Meta dirà ai genitori di cosa parlano i figli con l'AI

Meta sta facendo tutto il possibile per convincere i grandi che le sue piattaforme sono sicure per i piccoli. La novità annunciata oggi si concentra sui genitori, che da qui in avanti potranno sapere di cosa parlano i figli con Meta AI. Non saranno in grado di leggere direttamente i messaggi scambiati, ma riceveranno un riepilogo settimanale con informazioni sugli argomenti trattati e sui temi toccati.

I riepiloghi sull’attività dei figli in Meta AI

La novità è destinata in un primo momento ai territori di Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Canada e Brasile, ma il rollout globale è già stato annunciato per le prossime settimane. Si applica alle integrazioni dell’intelligenza artificiale presenti in Facebook, Messenger e Instagram. Il resoconto è come mostra l’immagine qui sotto, con la possibilità di espandere ogni singola categoria per vedere quali topic include, ad esempio in Lifestyle ci sono Moda, Cibo, Vacanze e così via.

L’accesso dei minori ai servizi di intelligenza artificiale è un argomento caldo, al centro di una discussione accesa. Meta, dal canto suo, gestendo uno dei servizi protagonisti di questo ambito, ha tutto l’interesse a far sì che non siano imposti particolari limiti in termini di età. E nel tentativo di rassicurare tutti (i genitori in questo caso, le autorità e i legislatori in altri), non può far altro che implementare linee guida e funzionalità dedicate, come in questo caso.

Con un obiettivo del tutto simile, il gruppo annuncia anche una collaborazione con il Cyberbullying Research Center per mettere a disposizione un elenco di domande aperte da porre ai figli per parlare di AI senza preconcetti. Sono elencate in una pagina dedicata del Family Center.