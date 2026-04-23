Meta dirà ai genitori di cosa parlano i figli con l'AI

Meta sta facendo tutto il possibile per convincere i grandi che le sue piattaforme sono sicure per i piccoli. La novità annunciata oggi si concentra sui genitori, che da qui in avanti potranno sapere di cosa parlano i figli con Meta AI. Non saranno in grado di leggere direttamente i messaggi scambiati, ma riceveranno un riepilogo settimanale con informazioni sugli argomenti trattati e sui temi toccati.
I riepiloghi sull’attività dei figli in Meta AI
La novità è destinata in un primo momento ai territori di Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Canada e Brasile, ma il rollout globale è già stato annunciato per le prossime settimane. Si applica alle integrazioni dell’intelligenza artificiale presenti in Facebook, Messenger e Instagram. Il resoconto è come mostra l’immagine qui sotto, con la possibilità di espandere ogni singola categoria per vedere quali topic include, ad esempio in Lifestyle ci sono Moda, Cibo, Vacanze e così via.
L’accesso dei minori ai servizi di intelligenza artificiale è un argomento caldo, al centro di una discussione accesa. Meta, dal canto suo, gestendo uno dei servizi protagonisti di questo ambito, ha tutto l’interesse a far sì che non siano imposti particolari limiti in termini di età. E nel tentativo di rassicurare tutti (i genitori in questo caso, le autorità e i legislatori in altri), non può far altro che implementare linee guida e funzionalità dedicate, come in questo caso.
Con un obiettivo del tutto simile, il gruppo annuncia anche una collaborazione con il Cyberbullying Research Center per mettere a disposizione un elenco di domande aperte da porre ai figli per parlare di AI senza preconcetti. Sono elencate in una pagina dedicata del Family Center.
- Qual è la cosa più utile in cui l’intelligenza artificiale ti ha aiutato?
- Hai mai sentito di qualcuno che si è trovato in una situazione interessante a causa dell’intelligenza artificiale? Ad esempio a scuola o con un amico?
- Se un’intelligenza artificiale dovesse mai dire qualcosa che ti mette a disagio o ti lascia perplesso, me lo racconteresti?
- C’è qualcosa che non riveleresti mai a un’intelligenza artificiale? Qualcosa che vorresti tenere privato?