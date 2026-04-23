Meta annuncia le Live Chat in Threads

Dal mese di ottobre 2025 sono disponibili le Community in Threads. Meta ha ora annunciato le Live Chat, una funzionalità che permette di partecipare alle conversazioni in tempo reale su particolari eventi. Inizialmente sarà disponibile solo per la NBAThreads Community durante i play-off della NBA. Successivamente verrà estesa ad altre Community.

Come funzionano le Live Chat

Le Community sono spazi pubblici in cui gli utenti possono discutere su specifici argomenti, tra cui basket, calcio, libri e TV. È possibile cercarle tramite nome o toccando il tag corrispondente in un post. Ogni Community ha una emoji personalizzata per il pulsante Like. Se un argomento ha una community è presente un’icona con tre puntini accanto all’etichetta.

Le Live Chat su Threads consentono di partecipare alle conversazioni di gruppo pubbliche durante i principali eventi. È quindi un nuovo modo per interagire con altri utenti che hanno gli stessi interessi. Sono più dinamiche delle tradizionali chat di gruppo perché sono in tempo reale. Un anello rosso intorno all’immagine del profilo segnala quando qualcuno è in diretta.

I partecipanti possono inviare messaggi, foto. video, link e reazioni. Se la chat ha raggiunto il numero massimo di partecipanti (150), gli altri utenti possono ancora vedere le conversazioni, reagire ai messaggi e votare i sondaggi in modalità spettatore. Al termine della discussione rimane su Threads e può essere letta pubblicamente.

La prima live chat sarà disponibile nella NBAThreads Community durante i playoff. La funzionalità verrà successivamente estesa ad altre community. Le live chat possono essere avviate anche da alcune note personalità. È possibile indicare nome, ora di inizio/fine e invitare le persone, oltre condividerle nel feed di Threads e nelle storie di Instagram.

Gli organizzatori delle live chat possono utilizzare tool di moderazione in tempo reale e rimuovere i partecipanti. Threads rileva automaticamente i messaggi che non rispettano le regole.