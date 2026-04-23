Imparare una nuova lingua con Babbel è un gioco da ragazzi

Che sia per lavoro, viaggio, scuola o divertimento, imparare una nuova lingua oggi è un gioco da ragazzi. Grazie a Babbel non solo ottieni un’app multidispositivo che ti segue ovunque tu vada per rendere l’apprendimento facile, immediato e smart, ma accedi anche a un metodo unico nel suo genere, pensato per aiutarti a parlare una nuova lingua in poco tempo, ottimizzando il tempo che investi per studiarla e praticarla. Approfitta ora dell’offerta disponibile online.
Puoi scegliere l’abbonamento mensile e così pagare una quota bassissima tutti i mesi per apprendere la tua nuova lingua e accedere a tutte le funzionalità di apprendimento. Oppure puoi sfruttare l’offerta disponibile in tempo limitato per ottenere Babbel Lifetime e così ottenere l’accesso a tutte le lingue e a tutte le funzionalità pagando una volta per sempre, senza abbonamento né sottoscrizione. Niente male vero? Potrai imparare una nuova lingua tra queste:
- Inglese
- Tedesco
- Spagnolo
- Francese
- Portoghese
- Svedese
- Russo
- Turco
- Norvegese
- Olandese
- Indonesiano
- Polacco
- Danese
Perché scegliere Babbel per imparare una nuova lingua
Probabilmente ti starai chiedendo perché scegliere Babbel per imparare una nuova lingua. La risposta è semplice, per avere successo assicurato mentre studi. Approfitta ora dell’offerta disponibile online. Svilupperai fin da subito abilità linguistiche facilmente applicabili alla vita di tutti i giorni. Potrai iniziare a sostenere vere conversazioni nella tua nuova lingua.
L’esperienza di studio è personalizzata. Raggiungerai i tuoi obiettivi grazie a materiali didattici personalizzati in base alle tue capacità cognitive e al tuo livello oltre che ai tuoi interessi e al tuo stile di vita. Inoltre, riceverai feedback interessanti e in tempo reale senza perdere di vista i tuoi risultati. Migliorerai la tua pronuncia grazie al sistema di riconoscimento vocale. In questo modo ti eserciterai in conversazioni con dialoghi interattivi e utili consigli grammaticali.