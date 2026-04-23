Imparare una nuova lingua con Babbel è un gioco da ragazzi

Che sia per lavoro, viaggio, scuola o divertimento, imparare una nuova lingua oggi è un gioco da ragazzi. Grazie a Babbel non solo ottieni un’app multidispositivo che ti segue ovunque tu vada per rendere l’apprendimento facile, immediato e smart, ma accedi anche a un metodo unico nel suo genere, pensato per aiutarti a parlare una nuova lingua in poco tempo, ottimizzando il tempo che investi per studiarla e praticarla. Approfitta ora dell’offerta disponibile online.

Puoi scegliere l’abbonamento mensile e così pagare una quota bassissima tutti i mesi per apprendere la tua nuova lingua e accedere a tutte le funzionalità di apprendimento. Oppure puoi sfruttare l’offerta disponibile in tempo limitato per ottenere Babbel Lifetime e così ottenere l’accesso a tutte le lingue e a tutte le funzionalità pagando una volta per sempre, senza abbonamento né sottoscrizione. Niente male vero? Potrai imparare una nuova lingua tra queste:

Inglese

Tedesco

Spagnolo

Francese

Portoghese

Svedese

Russo

Turco

Norvegese

Olandese

Indonesiano

Polacco

Danese

Perché scegliere Babbel per imparare una nuova lingua

Probabilmente ti starai chiedendo perché scegliere Babbel per imparare una nuova lingua. La risposta è semplice, per avere successo assicurato mentre studi. Approfitta ora dell’offerta disponibile online. Svilupperai fin da subito abilità linguistiche facilmente applicabili alla vita di tutti i giorni. Potrai iniziare a sostenere vere conversazioni nella tua nuova lingua.

L’esperienza di studio è personalizzata. Raggiungerai i tuoi obiettivi grazie a materiali didattici personalizzati in base alle tue capacità cognitive e al tuo livello oltre che ai tuoi interessi e al tuo stile di vita. Inoltre, riceverai feedback interessanti e in tempo reale senza perdere di vista i tuoi risultati. Migliorerai la tua pronuncia grazie al sistema di riconoscimento vocale. In questo modo ti eserciterai in conversazioni con dialoghi interattivi e utili consigli grammaticali.