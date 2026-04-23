Clipchamp Mobile addio: Microsoft abbandona l'applicazione

Non tutte le ciambelle riescono col buco. Lo sa bene Microsoft, che ha appena annunciato l’intenzione di tagliare la versione mobile di Clipchamp. Sarà abbandonata entro i prossimi mesi. Ricordiamo che quella per Android non è mai nemmeno stata rilasciata.

Stop al supporto per Clipchamp Mobile su iOS

La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 9 giugno 2026. È allora che gli utenti inizieranno a ricevere inviti a disinstallare l’app perché non più supportata. La decisione è stata presa in considerazione del fatto che il software è utilizzato principalmente su desktop: lì è più semplice accedere a tutte le funzionalità e utilizzarle per l’editing video.

La maggior parte degli utenti preferisce modificare i propri progetti video nelle applicazioni web e desktop. Al fine di offrire funzionalità e miglioramenti di alto valore, stiamo concentrando i nostri sforzi su queste applicazioni a vantaggio degli utenti.

Va ricordato che Microsoft ha acquisito lo sviluppatore di Clipchamp nel 2021 e subito dopo ha integrato l’applicazione nel sistema operativo Windows 11. Può essere considerato, in qualche modo, un lontano erede di Movie Maker. Da lì in poi lo ha migliorato introducendo di continuo funzionalità inedite, anche basate sull’intelligenza artificiale.

È generalmente apprezzato dagli utenti PC, ma la decisione di rendere obbligatorio il collegamento di un account OneDrive ha fatto storcere il naso a molti. Anche la decisione appena annunciata potrebbe creare malcontento tra coloro che si erano abituati a fare affidamento sulla versione mobile.

Quindi, dopo il 9 giugno 2026 eventuali progetti video non esportati sul dispositivo mobile verranno eliminati. È dunque necessario esportarli in MP4 per salvarli. Microsoft suggerisce poi di disinstallare e rimuovere l’applicazione e di passare all’app desktop.

Per chi ha un abbonamento Premium non ci saranno cambiamenti. È la sottoscrizione che include caratteristiche extra come l’esportazione a risoluzione 4K, una libreria più ampia di elementi, filtri ed effetti aggiuntivi e altro ancora.