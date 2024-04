Clipchamp: funzione AI per rimuovere i silenzi nei video

Clipchamp, lo strumento di video editing di proprietà di Microsoft che l’azienda ha acquisito nel 2021, si arricchisce con una nuova e interessante funzione che di certo saprà fare la gioia di tutti i più appassionati utilizzatori del software in questione: la possibilità di modificare rapidamente lunghi silenzi nie video.

Clipchamp: nuovo pulsante per rimuovere i silenzi

La nuova funzione era stata in realtà rilasciata come anteprima pubblica all’inizio del 2024, ma ora è ufficialmente disponibile per gli account Microsoft 365 Family e Work, pertanto può fruirne praticamente chiunque.

Andando più nello specifico, la feature consente a coloro che stanno modificando un video di rimuovere parti silenziose delle tracce audio con l’uso dell’AI. È sufficiente fare clic sul pulsante apposito che si trova sulla barra degli strumenti dell’app e rivedere le parti silenziose del filmato che vengono individuate, le quali possono poi essere eliminate, se lo si desidera, separatamente o tutte insieme.

Unitamente alla novità in questione, il colosso di Redmond ha informato che sono state fatte altre aggiunte minori, tra cui una funzione per ruotare qualsiasi elemento multimediale nello strumento di modifica e la possibilità di modificare più elementi contemporaneamente. È sufficiente tenere premuto il tasto Maiusc sulla tastiera per selezionare più elementi e spostarli, ridimensionarli e ruotarli.

Infine, chiunque abbia un account personale può ora avere accesso a oltre 200 nuove tracce audio senza copyright, disponibili pure in versione intro e outro, da 30 secondi e 60 secondi, che si possono inserire nei video come sottofondo musicale, al fine di rendere i propri filmati ancora più accattivanti.