Google Foto: un pulsante per migliorare i video

Ultimamente per Google Foto è un tripudio di novità. Recentemente, infatti, sono stati introdotti strumenti AI per mettere ordine tra i contenuti ed è stato annunciata la disponibilità gratuita per tutti dello strumento di fotoritocco che in precedenza era fruibile solo sugli ultimi smartphone Pixel. Proseguendo sulla medesima falsariga, gli ultimi report suggeriscono che c’è un nuovo tool per l’editing video in arrivo.

Google Foto: nuova funzione “Migliora il tuo video”

Andando più in dettaglio, dall’analisi della versione 6.81.0.628906483 dell’app Google Foto per Android emerge che il team di “big G” sta lavorando per implementare in essa una nuova funzione, chiamata “Migliora il tuo video” e al momento non ancora attiva per tutti, la quale prevede l’aggiunta di un pulsante con cui sarà possibile migliorare automaticamente i video mediante un semplice tap.

La nuova funzione mostra un’icona a sinistra del pulsante di stabilizzazione quando si inizia a modificare il video. Toccandolo regola automaticamente vari aspetti del filmato, come la luminosità, il contrasto, la saturazione ecc., in maniera tale da restituire un risultato migliore rispetto all’originale, come deducibile dal nome stesso della feature.

È bene tenere a mente che l’elaborazione richiede un po’ di tempo e dipende anche e soprattutto dalla lunghezza del video su cui si è decido di intervenire, per cui video più lunghi richiederanno tempistiche maggiori rispetto a contenuti più brevi. Tutte le regolazioni e l’elaborazione vengono eseguite localmente sul dispositivo e consentono di salvare la nuova versione del filmato come copia una volta che i miglioramenti sono stati applicati.