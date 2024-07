VirtualBox 7.1: supporto Wayland per condivisione appunti su Linux

Oracle ha rilasciato la versione beta del prossimo software di virtualizzazione open-source e multipiattaforma VirtualBox 7.1 per i test pubblici. Si tratta di un aggiornamento importante che promette nuove entusiasmanti funzionalità e miglioramenti. VirtualBox 7.1 avrà un’interfaccia grafica moderna basata su Qt 6 che offre una selezione tra livelli di utente Base ed Esperto con funzionalità UI ridotte o complete e migliore accessibilità. È previsto anche il supporto Wayland per la condivisione degli appunti sia su Linux sia su guest, sia su host, un nuovo motore NAT con supporto IPv6 e virtualizzazione ARM per macchine virtuali Linux e BSD su host macOS/ARM.

VirtualBox 7.1: le novità della nuova versione

La nuova versione promette inoltre un Oracle Cloud Infrastructure (OCI) aggiornato con nuove funzioni per clonare e reimpostare le istanze di calcolo. Inoltre, è atteso il supporto per la dashboard Performance per visualizzare l’utilizzo delle risorse per le macchine virtuali locali. VirtualBox 7.1 dovrebbe migliorare le prestazioni della funzionalità di registrazione dello schermo su tutte le piattaforme supportate. Inoltre, aggiornerà Oracle VirtualBox Extension Pack per adattare la licenza PUEL rimuovendo l’opzione di valutazione duplicata. Infine, aggiungerà nuovi certificati MS DB/KEX alle macchine virtuali appena create.

L’integrazione del desktop remoto è stata aggiornata nella prossima versione di VirtualBox per abilitare TLS con un certificato autofirmato. Ciò include l’emissione di uno nuovo prima che il vecchio scada, ogni volta che l’utente dimentica di configurare TLS con certificati personalizzati. Per maggiori dettagli sulle nuove funzionalità in arrivo su VirtualBox 7.1 è possibile consultare il changelog completo della versione. Inoltre, quest’ultima è già disponibile in beta dal sito ufficiale. Come al solito è bene ricordare che si tratta di un software pre-release. Ciò significa che l’installazione è consigliata solo su dispositivi secondari. La possibilità che si verifichino blocchi e bug vari è sempre dietro l’angolo.