Archiviare foto e video in uno spazio cloud sicuro svizzero: l'offerta di pCloud

Il servizio di cloud storage svizzero pCloud offre fino al 37% di sconto sui piani a vita Premium, Premium Plus e Ultra, mettendo a disposizione uno spazo di archiviazione fino a 10TB. Grazie allo sconto applicato sui piani appena elencati, i prezzi diminuiscono rispettivamente a 199 euro, 399 euro e 1.190 euro. La promozione in corso prevede inoltre la possibilità di richiedere il rimborso entro 14 giorni dalla data di acquisto, qualora il servizio non soddisfi le proprie aspettative.

L’offerta di pCloud è l’ideale per chi è alla ricerca di uno spazio cloud sicuro in cui archiviare foto e video, soprattutto ora che si avvicinano le vacanze estive, durante le quali in molti avranno la necessità di liberare spazio utile dalla memoria del proprio telefono per poter continuare a scattare fotografie e girare filmati.

Perché scegliere pCloud

pCloud rappresenta una delle migliori scelte possibili per chi ha a cuore la privacy dei propri file e vuole affidare i ricordi più importanti ad un servizio conforme al regolamento dell’Unione europea che disciplina il trattamento dei dati personali degli utenti da parte delle aziende. Ciò si deve soprattutto alla sede dell’azienda: pCloud ha infatti base a Zugo, in Svizzera, Paese in cui è in vigore una delle leggi sulla tutela della privacy dei dati più severe al mondo.

Un altro motivo per cui il servizio di archiviazione cloud svizzero si fa preferire a nomi più famosi sono i piani a vita. Ormai è noto che le soluzioni cloud più note offrano soltanto piani di abbonamento mensili o annuali, che a lungo andare risultano essere ben più cari rispetto ai piani lifetime, con quest’ultimi che richiedono un unico pagamento per un accesso a tempo indeterminato, anche qualora non si effettui il login al proprio account per mesi o anni.

La promozione in corso sul sito di pCloud, grazie alla quale è possibile risparmiare fino al 37%, è disponibile per un periodo di tempo limitato.