Metti online il tuo sito web con Hostinger, perfetto per principianti ed esperti

Se vuoi mettere online il tuo sito web e iniziare subito ad avere successo allora devi scegliere Hostinger. Questa suite è la soluzione perfetta sia per principianti che per esperti. In pochi minuti realizzi il tuo progetto. Cosa stai aspettando? I due piani a disposizione sono in offerta speciale con 2 mesi gratis inclusi. Insomma, un’occasione unica, fino al 79% di sconto.

A tua completa disposizione hai due piani realizzati per soddisfare le tue esigenze. Devi solo scegliere quello più adatto a te. I prezzi sono trasparenti e non hai alcun consto nascosto. Inoltre, puoi annullare l’abbonamento in qualsiasi momento, senza vincoli né penali. Per te anche un’assistenza professionale in italiano, disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Insomma, tanta professionalità a un piccolo prezzo.

I due piani Hostinger per mettere online il tuo sito web

Vediamo quindi i due piani Hostinger che ti permettono di mettere online il tuo sito web. Con Website Builder Business hai la soluzione più completa ad oggi disponibile, che include strumenti di intelligenza artificiale e funzionalità ecommerce. Lo trovi in offerta a soli 3,99 euro al mese, invece di 18,99 euro, e 2 mesi gratis:

Crea 50 siti web

50 GB di memoria per i tuoi file

5 caselle di posta per sito web – gratis per 1 anno

Dominio gratuito per 1 anno

Website builder drag and drop

Scegli tra 300+ template creati da designer

Crea e invia campagne email con l’AI in pochi click

Cresci più velocemente con strumenti per SEO, email e marketing della tua attività

Aggiorna il tuo sito in qualsiasi momento con la modifica mobile

Vendi fino a 1000 prodotti e gestisci facilmente il tuo negozio

Mantieni il 100% dei tuoi profitti senza commissioni di transazione

Offri oltre 100 metodi di pagamento per raggiungere più clienti

Monitora le prestazioni con analisi in tempo reale

Vendi prodotti personalizzati con l’integrazione Printful inclusa

Migliora il tuo testo con il nostro editor AI di testi

Crea immagini straordinarie utilizzando l’AI image generator

Condividi la tua storia con il nostro generatore AI di post di blog

Carica immagini e genera descrizioni con il nostro generatore AI di prodotti

Progetta rapidamente l’identità del tuo brand con l’AI logo maker

Ottimizza i tuoi contenuti con l’AI SEO assistant

Trasforma i click in clienti con un link in bio

Hostinger offre anche un piano base a soli 2,99 euro, invece di 11,99 euro, e 2 mensilità gratis che include gli elementi essenziali per creare un sito web.