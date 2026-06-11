Un anno di IONOS gratis se attivi PLUS per creare il tuo sito web

Creare il tuo sito web oggi non costa poco, ma è completamente gratis! Cosa aspetti? Scegli IONOS PLUS, il tuo pacchetto MyWebsite in promozione a 0 euro al mese, anziché 18 euro, per 12 mesi. Si tratta di un regalo vero e proprio. Approfittando di questa incredibile offerta accedi a un pacchetto pensato per progettare un sito web da zero con la massima libertà creativa e in pochi minuti grazie alle tantissime funzionalità incluse.
Il tuo progetto finisce online in tempo record con il generatore di siti web IA. Inoltre, grazie alla modifica intuitiva del sito con tante funzioni di editing incluse è facile quando cambi idea o devi modificare qualcosa. Ma cosa include il pacchetto MyWebsite Plus di IONOS?
- Dominio incluso il 1° anno
- Al momento dell’ordine, scegli il tuo nome di dominio con una delle seguenti estensioni e usufruiscine gratuitamente per 1 anno: .it, .com, .eu, .net, .org, .info, .me, .biz, .online. Puoi aggiungere altre estensioni in qualsiasi momento, con un costo aggiuntivo
- Casella e-mail con 12 GB
- Puoi creare indirizzi e-mail aggiuntivi per diverse aree della tua attività, come supporto@nomedellatuaimpresa.it o vendita@nomedellatuaimpresa.it e aggiungere caselle di posta elettronica e spazio di archiviazione in qualsiasi momento
- Sito web con spazio web da 50 GB e fino a 200 pagine
- Funzione di intelligenza competitiva con marketingRadar
- Generatore di loghi con IA
- Generatore di pagine web con IA
- Generatore di testo IA e Strumento di ottimizzazione testi IA
- Design professionale con Generatore di immagini IA e Generatore di palette di colori IA
- Generatore di testo SEO IA
- Riconoscimento immagini IA
- SiteAnalytics
- Ottieni una panoramica delle statistiche e delle prestazioni del tuo sito
- Generatore di testo SEO IA
- Crea in un solo clic titoli e descrizioni adatti al contenuto delle tue pagine web per migliorarne il posizionamento su Google e altri motori di ricerca
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Pubblicato il 11 giu 2026
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