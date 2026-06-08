 Internxt sconta i suoi piani per il cloud a vita: -85% con la promo di giugno 2026
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Internxt sconta i suoi piani per il cloud a vita: -85% con la promo di giugno 2026

Il cloud a vita di Internxt ora è in offerta con possibilità di risparmiare l'85% sui piani fino a 5 TB: ecco le offerte disponibili oggi.
Internxt sconta i suoi piani per il cloud a vita: -85% con la promo di giugno 2026
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Il cloud a vita di Internxt ora è in offerta con possibilità di risparmiare l'85% sui piani fino a 5 TB: ecco le offerte disponibili oggi.
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Internxt è il servizio giusto per tutti gli utenti alla ricerca di una soluzione di cloud a vita e senza abbonamento. Il provider propone tre diversi piani di storage, con possibilità di ottenere fino a 5 TB.

Grazie alle offerte di giugno 2026, per chi punta su Internxt è possibile ottenere l’85% di sconto sui piani di cloud a vita. Tutte le offerte sono disponibili tramite il sito ufficiale di Internxt, preendo sul box qui di sotto.

Accedi qui all’offerta di Internxt

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Le offerte di Internxt per il cloud a vita

Con Internxt è possibile accedere a tre piani per il cloud storage a vita che, grazie alle promozioni di giugno 2026, sono disponibili ora con l’85% di sconto. La prima opzione riguarda il piano da 1 TB di storage, ora proposto con un prezzo ridotto a 285 euro. C’è poi la versione da 3 TB di cloud storage che può essere attivata con un prezzo scontato fino a 435 euro. A completare le opzioni troviamo il piano da 5 TB, attivabile con una spesa ridotta a 585 euro.

Per tutti i piani è possibile sfruttare la crittografia, in modo da proteggere i propri dati, e varie funzionalità aggiuntive come il sistema di condivisione protetta, la possibilità di accedere a strumenti come il sistema antivirus e la VPN oltre che il tool per il backup automatico dei dati del proprio computer, in modo da avere sempre una copia di tutti i file.

Per chi sceglie oggi Internxt c’è la possibilità di optare per l’attivazione con pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal e ci sono anche 30 giorni di garanzia di rimborso. Tutte le offerte sono disponibili tramite il link qui di sotto, con una veloce procedura di attivazione tramite il sito ufficiale di Internxt. La promo con lo sconto dell’85% sarà valida solo per un breve periodo.

Accedi qui all’offerta di Internxt

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 8 giu 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
8 giu 2026
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