AMD: emerse le specifiche delle Radeon RX 9000M per portatili

AMD ha riscosso un buon successo con il lancio della serie Radeon RX 9070 per il segmento desktop, riuscendo a proporre prezzi competitivi rispetto a Nvidia, che si vede ora costretta a far scendere qualche modello della sua nuova serie RTX 50. Tuttavia, i partner di terze parti stanno incontrando non poche difficoltà nel mantenere i prezzi il più possibile pari a quelli di listino poco dopo il debutto. Nel frattempo, l’azienda sembra prepararsi a svelare la nuova linea di GPU dedicate ai portatili, ovvero la serie Radeon 9000M.

AMD Radeon RX 9000M per portatili prossime al lancio

Stando alle indiscrezioni dell’insider “All the Watts”, la nuova gamma RX 9000M comprenderà sei modelli. Nonostante la fonte non si stataa sempre affidabile, ha spesso fornito informazioni corrette anticipando correttamente i nomi della serie RDNA4. A ogni modo, come di consueto, è sempre meglio essere prudenti e prendere quanto trapelato con le dovute pinze.

Le informazioni parlano, nello specifico, di due modelli basati sul processore grafico Navi 48, ovvero RX 9080M e RX 9070M XT, e il resto, che comprende RX 9070M, RX 9070S, RX 9060M e RX 9060S equipaggiato invece con il chip Navi 44. Le varianti “S” sono pensate per un basso consumo energetico, come per i vecchi modelli Max-Q di Nvidia.

Una delle GPU più potenti della serie RX 9000M di AMD è la RX 9080M, dotata di 64 Compute Unit RDNA4 (per un totale di 4.096 Stream Processor) e 16GB di memoria. La RX 9070M XT, invece, dovrebbe equipaggiare 48 CU e 12GB di memoria come RX 9070 GRE, attesa per il lancio sul mercato dove dovrebbe sostituire il modello base. Le schede di fascia inferiore, come RX 9070M e 9070S, avranno 32 CU (2.048 core), mentre RX 9060M e 9060S scenderanno ulteriormente a 1.792 core, essendo tutte dotate con 8GB di memoria VRAM.

AMD ha già fissato una presentazione per l’evento del Computex 2025, dove con ogni probabilità debutteranno ufficialmente le Radeon RX 9000M e l’attesa RX 9060 XT di fascia media per desktop.