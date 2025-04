Radeon RX 9070 GRE: 3072 core e 12GB per la nuova variante

Una nuova variante del modello top di gamma della serie RDNA 4 è atteso nelle prossime settimane, vale adire AMD Radeon RX 9070 GRE, che verrà presentata dall’azienda insieme al modello di fascia media Radeon 9060 XT. Secondo le indiscrezioni più recenti, già menzionate in precedenza, la nuova variante GRE potrebbe sostituire la versione base della 9070, soprattutto nei mercati dove quest’ultima non è attualmente più disponibile. Inoltre, le specifiche suggeriscono che il nuovo modello potrebbe differire significativamente da quello che ci si aspettava inzialmente.

AMD Radeon RX 9070 GRE potrebbe sostituire il modello base della scheda

La RX 9070 GRE, basata sull’architettura Navi 48, sarà dotata di 3.072 Stream Processor, per un totale di un quarto dei core della GPU disattivati rispetto alla top di gamma. Tuttavia, la frequenza di clock sarà superiore rispetto al modello base, con una frequenza massima che si attesterà sui 2,79 GHz, rispetto i 2,52GHz del modello base.

Per quanto riguarda la configurazione memoria, RX 9070 GRE avrà 12 GB di GDDR6 su un bus a 192 bit, ma con una velocità di 18 Gbps, inferiore rispetto ai 20 Gbps delle RX 9070 XT e RX 9060 XT. Questo comporta una larghezza di banda di circa 432 GB/s, circa un terzo meno quella del modello più potente.

Con questa variante, AMD sembra anche aver voluto colmare il divario tra RX 9070 e RX 9060 XT. Alcune varianti personalizzate potrebbero raggiungere tuttavia una frequenza massima vicina ai 3,0 GHz, lasciando maggior spazio per l’overclock.

Non è tuttavia ancora chiaro se la RX 9070 GRE sarà venduta in tutti i mercati mondiali. Il lancio è previsto entro questo trimestre, ma l’azienda non mostrerà un modello di riferimento, affidandosi piuttosto a dei semplici render per far vedere la nuova scheda.

Nel frattempo il modello di punta, vale a dire la Radeon RX 9070 XT, sta attualmente dominando le vendite e questo risultato è dovuto sia grazie all’ottimo rapporto qualità prezzo che anche all’ottima capacità di gestione delle scorte da parte di AMD: la GPU è riuscita a superare di 10 volte la RTX 5080 di Nvidia.