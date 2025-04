AMD Radeon RX 9070 XT domina le vendite superando RTX 5080

Secondo i recenti dati di vendita, Radeon RX 9070 XT di AMD, basata sull’architettura RDNA 4, continua a consolidare il suo predominio nel settore delle schede grafiche, superando nettamente la concorrenza. Questo modello, top di gamma della nuova serie RX 9000, ha attirato l’attenzione dei consumatori non solo per il suo ottimo rapporto qualità/prezzo, ma anche per l’ottima strategia dell’azienda nella gestione delle scorte. A differenza del principale rivale Nvidia, la casa di Sunnyvale è riuscita a garantire disponibilità costante, permettendo a ogni acquirente interessato di ottenere la propria scheda grafica senza difficoltà.

AMD Radeon RX 9070 XT regina delle vendite: surclassa la RTX 5080 di Nvidia

I numeri parlano chiaro: secondo il report di TechEpiphany il rivenditore europeo MindFactory ha venduto ben 245 unità della Radeon RX 9070 XT in una sola settimana, un risultato straordinario se paragonato alle sole 40 unità della GeForce RTX 5070 di NVIDIA e alle 25 della RTX 5080. Dati che evidenziano l’ottima validità della scheda per quanto riguarda le prestazioni rapportate al prezzo.

Tweets by TechEpiphanyYT

Uno dei fattori chiave di questo successo è anche la difficoltà di NVIDIA nel riuscire a fornire un adeguato numero di scorte per la sua serie RTX 50. Molti modelli, infatti, risultano esauriti o venduti a prezzi ben superiori al listino consigliato, rendendoli naturalmente meno attraenti per i consumatori. Stessa cosa è successa al loro lancio, il che ha inevitabilmente scoragiato ulteriormente potenziali acquirenti.

Al contrario AMD, pur affrontando un’elevata domanda che ha leggermente influito sui prezzi, riesce comunque a mantenere una buona disponibilità di prodotto. Sorprendentemente, MindFactory riferisce di non aver registrato nemmeno una vendita relativa a GeForce RTX 5090, un dato che sottolinea la scarsa reperibilità di questo modello sul mercato. Con il lancio delle sue schede più economiche, come l’attesa serie RX 9060, l’azienda sembra quindi avere tutte le carte in regola per continuare a dominare il settore. Cosa che può solo andare a beneficio dei consumatori, in un periodo in cui i prezzi dei componenti rimangono decisamente fuori scala.