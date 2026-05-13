Android Quick Share, Pause Point e altre novità

Oltre alle funzionalità per la sicurezza e quelle basate su Gemini, Google ha annunciato novità per Android che semplificano la condivisione dei file con gli iPhone e il passaggio da iOS ad Android. Gli utenti troveranno anche una funzionalità per evitare l’uso prolungato delle app.

Nuove funzionalità di Android

Da fine 2025, Quick Share è interoperabile con AirDrop, ma solo se l’utente utilizza smartphone Google Pixel 10/9/8a di Google, Samsung Galaxy S26, OPPO Find X9/N6 e vivo X300 Ultra. Nel corso dei prossimi mesi verrà aggiunto il supporto per Samsung Galaxy S25/S24/Z Flip7/Z Fold7/Z Flip6/Z Fold6/Z TriFold, OPPO Find X8, OnePlus 15 e HONOR Magic V6/Magic8 Pro.

Gli utenti con smartphone Android non compatibile possono usare Quick Share per generare un codice QR che permetterà la condivisione con gli iPhone tramite cloud. La funzionalità sarà completamente disponibile entro il prossimo mese. In futuro, Quick Share sarà disponibile anche all’interno di alcune app, tra cui WhatsApp.

Google ha inoltre aggiornato la procedura di trasferimento dei dati da iOS ad Android. Password, foto, messaggi, app preferite, contatti e layout della schermata home possono essere trasferiti in modalità wireless dall’iPhone al nuovo dispositivo Android. È stato anche aggiunto il supporto per il trasferimento delle eSIM. La funzionalità sarà disponibile inizialmente sui dispositivi Samsung Galaxy e Google Pixel con Android 17.

È noto che, in alcuni casi, può nascere una vera e propria dipendenza da smartphone, in particolare con le app dei social media (la Commissione europea vieterà le interfacce create per mantenere incollati i minori allo schermo). La soluzione sviluppata da Google per interrompere lo scrolling infinito da parte dell’utente si chiama Pause Point.

All’avvio delle app considerate dall’utente una fonte di distrazione viene attivata una pausa di 10 secondi durante la quale è possibile effettuare esercizi di respirazione, aprire altre app più utili e impostare un timer per indicare la durata massima di utilizzo. Per disattivare la funzionalità è necessario riavviare lo smartphone.